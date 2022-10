Que s’est-il passé dans la vraie vie avec le frère cadet de Jeffrey Dahmer

Autant leurs crimes ont été très cruels, terrifiants et autant l’histoire des États Unis Je voudrais effacer à jamais tout ce qu’il a commis, la série de Netflix qui compte les meurtres de Jeffrey Dahmer Cela a suscité beaucoup d’intérêt pour se souvenir de ce qui s’est passé à cette époque et aussi pour savoir ce qui est arrivé à la vie de ses proches et des personnes qui l’entouraient autrefois.

« Monster : L’histoire de Jeffey Dahmer » présente plusieurs personnages qui étaient dans la vraie vie du criminel, principalement ses proches, qui savaient ce qu’ils avaient fait après l’arrestation et la mort du responsable de 17 meurtres de personnes. Par exemple, on sait aujourd’hui ce qu’il est advenu de la vie de son père et même de sa voisine Glenda Cleveland, mais un personnage semble avoir disparu.

C’est à propos de son petit frère, David Dahrmer, dont il est peu fait mention dans la série disponible sur Netflix. De plus, après l’arrestation et la mort de Jeffrey, on n’en savait plus sur lui, comme s’il était devenu une personne qui n’existe pas, mais tout a ses raisons et maintenant nous allons détailler à quoi tout cela est dû.

Jeffrey Dahmer avec son père, Lionel, et son jeune frère, David sur une photo de famille

LA RELATION ENTRE JEFFREY ET DAVID DAHMER

David Dahmer est né le 18 décembre 1966 et était très proche de Jeffrey dans sa petite enfance jusqu’à ce que, selon divers médias, le futur meurtrier lui en veuille d’avoir détourné l’attention de ses parents. Cependant, ce sentiment n’a pas eu de conséquences majeures.

La première fois que les deux se sont séparés, c’était, comme on le voit dans la série, lors de la séparation de leurs parents. Joyce, la mère biologique des deux décédée en 2000, a obtenu la garde complète des deux, mais n’a pris que le plus jeune d’entre eux, ne laissant que Jeffrey.

Depuis lors, dans la série Netflix, il n’est plus question de lui, sauf lorsqu’il communique avec son père ou sa belle-mère par téléphone, sans même entendre sa voix. Par exemple, dans l’histoire, on voit quand Shari reçoit un appel de lui, l’informant que sa mère a tenté de se suicider.

QU’EST-IL ARRIVÉ À DAVID DAHMER ?

Peu d’informations sont connues à son sujet, mais il a été révélé qu’en 1991, lorsque le criminel a été arrêté, David était diplômé de Université de Cincinnati dans l’Ohioil a donc une carrière qu’il a entretenue au fil des années.

Lors de la capture et des auditions de Jeffrey Dahmer, son frère cadet n’était jamais présent, marquant une distance avec lui, puisqu’il a choisi de ne rien vouloir savoir du tout en raison des crimes odieux qu’il a commis et de tout ce qui pourrait lui arriver en raison de leur lien familial.

Le père des garçons, Lionel Dahmer, et sa femme Shari étaient en 2004 à l’émission « Larry King Live » pour parler de ce qui s’était passé avec le défunt tueur en série et dans une partie de l’interview, il a été consulté par David.

C’est là que tous deux ont annoncé que David avait changé de nom afin de protéger son identité. et éloignez-vous de tous les médias.

Ils ont également déclaré qu’à ce moment-là, le jeune frère de Jeffrey avait déjà une carrière, une femme et attendait la naissance de son deuxième enfant.

La seule chose que l’on sait de lui, c’est qu’il a actuellement 55 ans et continue de mener une vie privée, loin de tout le chaos que son frère a semé.