Que s’est-il passé dans la salle de cinéma où TikToker Anthony Barajas a été abattu ?

De nouveaux détails émergent sur les meurtres de la star de TikTok Anthony Barajas et Rylee Goodrich, qui pourraient apporter des éclaircissements sur leurs derniers moments tragiques.

Barajas, 19 ans, et Goodrich, 18 ans, ont été retrouvés avec des blessures par balle à la tête après une fusillade dans un cinéma du sud de la Californie où les deux regardaient le thriller violent « The Forever Purge » le 26 juillet.

Au moment du tournage, il n’y avait que six personnes dans le théâtre, soulevant des questions sur la façon dont un tel crime aurait pu se produire sans que personne ne s’en aperçoive avant la fin du film.

Le million d’adeptes de TikTok de Barajas ont inondé ses commentaires de soutien à sa famille en deuil alors que plus de clarté émerge enfin dans l’incident.

Que s’est-il passé à l’intérieur du cinéma où TikToker Anthony Barajas a été abattu ?

Barajas et Goodrich ont été retrouvés blessés par balle par un employé qui nettoyait le cinéma après la fin du film.

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux. Bajaras a été transporté à l’hôpital et est décédé le 31 juillet après avoir passé plusieurs jours sous assistance respiratoire.

Joseph Jimenez, 20 ans, a été arrêté le lendemain de la fusillade et a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré, d’une augmentation de la peine pour décharge d’une arme à feu et blessures corporelles graves, ainsi que d’allégations de circonstances spéciales de meurtres multiples. et à l’affût.

Jimenez et trois amis, qui ont déclaré aux autorités qu’il agissait si étrangement qu’ils ont décidé de partir, faisaient partie de la petite foule assistant au film.

Ses amis ont déclaré à la police qu’à la moitié du film, Jimenez avait quitté le cinéma et était revenu avec un sac, « marmonnant et parlant tout seul ». Il a dit aux autres qu’il y avait une « sangle » à l’intérieur.

Les témoins pensaient qu’il avait une arme de poing sur lui et se sont faufilés hors du cinéma, craignant ce qu’il pourrait faire.

À 23 h 28, deux témoins, qui seraient deux de ces amis, ont vu Jimenez sortir du théâtre en courant et monter dans son véhicule. Il s’enfuit aussitôt.

La police a déclaré que le meurtre au cinéma n’était pas provoqué.

La police a qualifié les meurtres de « aléatoires et non provoqués » et ne pense pas que Jimenez ait eu de mobile spécifique pour cibler les victimes.

« Il n’y a aucune information que le suspect et les victimes aient eu des contacts antérieurs avant que ces crimes n’aient lieu », a déclaré le cap. Tobias Kouroubacalis du département de police de Corona.

Le 27 juillet 2021, des détectives de la police ont signifié un mandat de perquisition – vraisemblablement à Jimenez – et ont trouvé une arme de poing du même calibre que l’arme qui aurait été utilisée dans le meurtre. Jimenez a été arrêté peu de temps après.

Joseph Jimenez dit que des voix lui ont dit de tirer sur Anthony Barajas et Rylee Goodrich.

« Les voix disaient que mes amis et ma famille allaient être tués », a déclaré Jimenez dans une interview depuis la prison dans laquelle il est détenu.

Il dit qu’il pensait que tuer les adolescents était le seul moyen de sauver sa famille, ajoutant: « J’aimerais ne pas le faire. »

Voici ce que Jimenez a dit à The Riverside Press-Enterprise sur ce qui s’est exactement passé à l’intérieur du cinéma :

« Jimenez était assis près de l’arrière du théâtre, derrière Barajas et son rendez-vous, Goodrich, qui, selon lui, étaient assis près du milieu. Jimenez a déclaré qu’il était arrivé derrière eux et avait tiré sur Barajas en premier. Goodrich » a en quelque sorte sauté « , a-t-il dit, et il lui a ensuite tiré dessus. Il a dit qu’il pouvait sentir son cœur battre plus vite alors qu’il sortait du théâtre en courant.

Jimenez dit qu’il a reçu un diagnostic de schizophrénie il y a huit mois, mais qu’il a récemment cessé de prendre ses médicaments après en avoir manqué et ne pas avoir fait renouveler l’ordonnance.

Les campagnes GoFundMe ont collecté plus de 70 000 € chacune pour Goodrich et Barajas.

« Nous avons perdu notre incroyable frère, fils et ami dans un accident tragique », a écrit Julia Barajas, l’organisatrice de sa page GoFundMe. « Anthony était la lumière de la vie de tant de gens et il y a des moments difficiles à venir, mais nous avons une famille et des amis incroyables pour traverser cela. Veuillez faire un don pour les frais médicaux, les frais funéraires et les dépenses courantes associées. Merci à tous et tout m’aidera !”

La page GoFundMe pour Rylee Goodrich a été organisée par Ashley-Starr Cole et Justice Burgess.

« Rylee Goodrich, 18 ans, a été tué dans un acte de violence insensé », ont-ils écrit. « Cet argent que nous collectons est destiné à aider la famille de Rylee en cette période de deuil. Les mots semblent insuffisants pour exprimer le chagrin ressenti par la perte de Rylee. Sa gentillesse et son esprit doux resteront dans les mémoires pour toujours.

Il n’est pas trop tard pour faire un don à leurs fonds ou partager le lien avec votre famille et vos amis.

La mise en accusation de Jimenez a été reportée au 27 septembre. S’il est reconnu coupable des faits, il sera passible de la peine de mort. Il est actuellement détenu sans caution.

