Que s’est-il passé à UNL FIJI ? Des étudiants protestent contre une agression sexuelle à Phi Gamma Delta

L'aerotherme hexagonal est chaud lorsqu'il est allume, controle intelligent de la temperature, protection contre la surchauffe, norme

Le ventilateur de l'appareil de chauffage est de 3 secondes chaleur rapide, deux engrenages réglables et une grande sortie d'air. ABS coquille ignifuge, il est sûr d'utiliser à la maison ou au bureau. Traits: PTC chauffage en céramique, chauffe rapidement jusqu'à moins de 3 secondes sans préchauffage. réglable température deux roues dentées, une grande conception de sortie d'air. conception triangulaire visage, il peut être mis de manière stable à tout angle. Fait de matériaux ignifuges ABS, coffre-fort et de longue durée à utiliser. Faible niveau de bruit lors du travail, pas d'influence pour étudier, travailler et dormir. Protecteur thermique AMT et fusible vouloir double protection de surchauffe, la surchauffe de panne de courant automatique prévenir efficacement les accidents. Petit, léger et portable, il peut être utilisé dans les chambres, bureaux, chambres, salles d'étude, sous les tables ou presque partout. clôture fine, empêche efficacement le corps étranger de pénétrer, la