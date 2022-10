Que s’est-il passé à la fin de « La Maison du Dragon »: Rhaenyra est déclarée reine, une mort terrible et plus encore

Le dimanche 23 octobre, il a été créé le dernier chapitre dès la première saison de « Maison du Dragon » (”La Maison du Dragon »). titré « La Reine Noire » (« La Reine Noire »), cet épisode a été réalisé par Greg Yaitanes et avait Ryan J. Condal comme scénariste.

Avec une mort choquante, un couronnement palpitant et quelques faits surprenants, le premier volet de la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones »). Ainsi, tout est prêt pour la deuxième partie de la production, qui sera lancée en 2024.

puis rencontrez ce qui s’est passé dans l’épisode 10 de la saison 1 (1×10) de la série hbo max Maison du Dragon.

Emma D’Arcy dans le rôle de Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS LE DIXIÈME CHAPITRE DE « LA MAISON DU DRAGON » ?

1. Rhaenys arrive à Peyredragon

Après s’être échappé de le débarquement du roila princesse rhaenys arrive à Dragonstone (Dragonstone) et informe Rhaenyra Targaryen Que son père Viserys I il est mort. Cela la met également au courant du couronnement de Aegon II Targaryen par le Vert.

Totalement surpris Rhaenyra accoucher prématurément. Alors qu’elle montre sa douleur et sa souffrance, son mari Démon se prépare à des représailles pour ce qu’il considère comme une trahison de la part de Haute tour d’Alicent et leurs alliés.

Au milieu de sa vulnérabilité, Rhaenyra lui ordonne de Jacaerys arrêter Damon et refuse l’aide des sages-femmes. Finalement, elle accouche seule. Cependant, son bébé est né mort.

Eve Best dans le rôle de la princesse Rhaenys Targaryen dans « La maison du dragon » (Photo : HBO)

2. Le couronnement de Rhaenyra Targaryen

Lors des funérailles du sixième fils de Rhaenyraarrive Ser Erryk Cargyll et donne à la princesse la couronne du roi Viserys Ier Targaryens. Ensuite, il lui jure allégeance dans le cadre de son Garde royal.

Démon Targaryen c’est lui qui place la couronne sur sa femme, la nomme sa reine et s’agenouille devant elle. Tous les autres l’imitent, sauf rhaenys.

Après cela, le premier-né de Viserys I rencontre ses alliés Dragon de roche et indique clairement que son intention est d’imposer sa légitimité en tant qu’héritière, mais pas de déclencher une guerre.

Le couronnement de Rhaenyra Targaryen dans le season finale de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

3. Les termes de la trêve d’Otto Hightower

Plus tard, Otto High Tower arrive à pierre de dragon apportant les termes de trêve au nom de la reine Alicent. Oui ok Démon Il les rejette et menace de commencer une bataille à ce moment-là, Rhaenyra Il l’arrête. Alors, acceptez de méditer sur les options qu’il soulève.

En privé, Démon Il propose à sa reine de commencer la guerre avec ses dragons, mais Rhaenyra insister pour maintenir la paix Westeros. Rappelez-vous, ainsi, le Chanson de glace et de feu que son père lui a présenté.

l’écouter, Démon Il l’attrape par le cou et lui fait comprendre qu’il n’est pas d’accord avec sa décision d’être pacifique.

Daemon Targaryen n’est pas d’accord avec les termes d’Otto Hightower dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo: HBO)

4. La maison Velaryon rejoint la revendication de Rhaenyra Targaryen

D’un autre côté, Seigneur Corlys Valeryon se remet de sa maladie et a une conversation sérieuse avec rhaenys. Bien qu’au départ il ne voulait pas que son Maison ne soutiennent aucune des parties, sa femme le convainc de se joindre à la revendication de Rhaenyra.

Ensuite, « Le serpent de mer » arrive sur les conseils de la reine nouvellement couronnée, devient son alliée et propose de bloquer la route commerciale de le débarquement du roiaffaiblir ses ennemis et avoir la possibilité de les attaquer au moment qu’il juge nécessaire.

Rhaenyra, de cette façon, il juge nécessaire de reconnaître ses partisans avant de commencer le conflit. Ainsi, après accord du Noirs et à la demande de son fils aîné, il décide d’envoyer vers le nord Jacaerys pour convaincre le maison de campagne reconnaître sa loyauté envers elle et sa revendication.

Pour sa part, Lucerys est dirigé vers Fin de la tempête envoyer le message à Maison Barathéon. Avant de partir, Rhaenyra il leur fait jurer qu’ils ne participeront à aucune bataille. Pendant, Démon se réveiller Vermithorle deuxième plus grand dragon de tous Ouest.

Rhanyera Targaryen reçoit le soutien de la Maison Velaryon dans la finale de la saison de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

5. La mort de Lucerys Velaryon

Après avoir traversé une tempête intense en tant que cavalier de son dragon déployer, Lucerys Velaryon se poser sur Fin de la tempête et apparaît devant Seigneur Borros Baratheon. Là, il se rend compte qu’il n’est pas le seul visiteur du lieu : Aemond Targaryens et son dragon vhargar Ils sont arrivés avant lui.

Le jeune prince délivre le message de sa mère. Alors lui Seigneur d’Accalmie lui demande laquelle de ses filles il épousera, puisque c’était la proposition de Aémond. Dans le respect de votre engagement, Lucerys refuse une telle demande.

Avant Lucerys se retirer, Aémond il lui montre le saphir qu’il a à la place de l’œil qu’il lui a pris enfant. Ainsi le fils de Alicent voulait se venger dans cette pièce, mais Seigneur Baratheon il a refusé l’effusion de sang dans sa maison.

Lucerys feuilles et montures déployer. Immédiatement, il se rend compte qu’il est poursuivi par Aémond et son dragon au milieu de la tempête. est là quand déployer attaques vhargarmalgré l’opposition de son cavalier.

En représailles et face à l’horreur de Aémond, vhargar tuer un Lucerys Oui déployer. Finalement, Démon Il est chargé d’annoncer la mort de son fils à Rhaenyra. Dans le dernier plan du chapitre, il semble qu’elle soit convaincue de commencer le Danse des Dragons.

La mort du prince Lucerys Velaryon dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LES CONSÉQUENCES DE LA MORT DE LUCERYS VELARYON

La mort de ce personnage déclencha les affrontements guerriers entre le camp des Verts et Noirs. D’après le témoignage « diffamatoire » de champignon dans le texte de George RR Martin, Aémond aurait localisé le corps de Lucerys et lui aurait arraché les deux yeux. Cependant, ce ne serait qu’un conte fictif, qui n’est pas soutenu par le Grand Maître Munkun.

Quand la nouvelle de la mort de Lucerys Velaryon j’arrive à Dragon de rochesa mère se serait effondrée et son frère Joffrey juré de se venger Aémond Oui Seigneur Borros. Finalement, Démon Targaryen envoyé des lettres de harenhal avec deux messages : « Œil pour œil, fils pour fils » Oui « Lucerys sera vengé ». PLUS DE DÉTAILS ICI.

LES RÉACTIONS DES RÉSEAUX SOCIAUX APRÈS LA SCÈNE DE CONTROVERSE ENTRE RHAENYRA ET DAEMON

Après avoir vu cette scène, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont opposés aux scénaristes du Série HBO Max pour présenter le personnage joué par Matt Smith agressant sa troisième femme.

De son point de vue, il n’aurait jamais été violent avec elle dans les livres. George RR Martin. De plus, il se serait distingué comme un « caractère gris » pour l’amour de sa famille. PLUS DE DÉTAILS ICI.

