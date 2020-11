Que sera la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite

Là Saison 5 du chapitre 2 Fortnite semble de plus en plus proche. Ces dernières semaines, Epic Games a organisé un événement majeur au cours duquel les Avengers affronteront Galactus dans ce qu’on appelle le Guerre du Nexus. Cet événement a une nouvelle fois poussé les utilisateurs à se lancer dans les théories, ainsi que dans la propagation des rumeurs. De nombreuses spéculations sur l’avenir de la bataille royale d’Epic Games sont en fait liées à l’issue de la guerre du Nexus, qui pourrait apporter un grand changement au jeu.

Les rumeurs explosées parmi les utilisateurs voient un événement de présentation pour la saison 5 similaire au trou noir qui annonçait le début du chapitre 2 de Fortnite, ce qui représente toujours un cas incroyable à la fois en termes de communication et d’impact culturel. Cependant, revenant à la saison 5, deuxième utilisateur Aiden_Curry, Galactus divisera l’île en deux moitiés. Il appartiendra aux sept de sortir des différentes divisions pour défendre la réalité. Ce que l’utilisateur a rapporté sur Twitter s’appuie sur une scène supprimée: vous pouvez y voir les différents personnages en dehors de la simulation Fortnite, transportés au bureau de l’agent John Jones, où une structure similaire aux tours inclinées est visible la tours inclinées. Il y a en fait une autre spéculation qui voit le retour des tours susmentionnées dans la carte du jeu.

Une deuxième théorie liée à la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite suggère plutôt la renaissance du Délinquance à Athéna, extrait du chapitre 1. La réutilisation d’anciennes cartes de jeu est généralement une initiative bien accueillie par la communauté des joueurs. Beaucoup d’entre eux ont mentionné le code sur Twitter et Reddit AthenaMapPanel. Cela pourrait signifier que dans la nouvelle saison du chapitre 2, la célèbre bataille royale pourrait donner un avant-goût de l’ancienne carte avant la fin de la guerre contre Galactus. Enfin, parmi les nouvelles théories, certaines sont dédiées à la nature du monde de Fortnite. Il y a ceux qui pensent que le monde du jeu est une simulation, d’autres plutôt une sorte d’espace intergalactique avec des réalités interconnectées. En tout cas, malgré les accusations avec le slogan «Fortnite is dying», la bataille royale d’Epic Games est toujours en mesure d’impliquer sa gigantesque communauté, comme en témoigne la énième course aux hypothèses, rumeurs, théories, spéculations . Un phénomène qui renforce la relation entre les utilisateurs et le jeu, dans lequel Fortnite s’est souvent fait un cas unique.