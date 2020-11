Que se termine l’événement d’Halloween dans Adoptez-moi?

Halloween étant maintenant passé, tous les jeux de Roblox commencent à revenir à la normale. Alors que nous disons au revoir à certains des effrayants qui sont survenus avec octobre, nous allons commencer à voir les trucs de type neige et hiver commencer à entrer dans divers jeux dans un proche avenir. Avec la sortie d’Halloween, cela signifie qu’Adopt Me supprimera également l’événement et l’île aux fossiles du jeu. Donc, si vous n’avez pas encore dépensé tous vos bonbons, vous allez vouloir vous dépêcher et le faire!

L’événement d’Halloween et Fossil Isle se termineront le 11 novembre 2020 à 14h PT! Si vous ne savez pas quelle heure il est pour vous, vous pouvez rechercher « 2PM PT my time » dans Google pour le savoir. Une fois l’événement terminé, il semble que vous ne pourrez plus dépenser vos bonbons. On ne sait pas s’il disparaît complètement ou s’il sera transformé en autre chose. Je suppose que cela va être complètement supprimé, alors assurez-vous de tout dépenser avant la fin de l’événement!

L’événement d’Halloween et l’île aux fossiles seront supprimés du jeu demain à 14h00 PT / 22h00 GMT! 🦴 (recherchez ’14h00 heure locale PT’ pour savoir quelle heure il sera pour vous) Assurez-vous de dépenser tous vos bonbons avant! 🍬 pic.twitter.com/KphVXYindV – Adopte moi! (@PlayAdoptMe) 10 novembre 2020

Alors que la plupart des trucs d’Halloween disparaîtront, la seule chose qui restera est l’animal Cerberus! Ce mignon petit chien à plusieurs têtes reste dans les parages et vous pourrez l’acheter avec Robux si vous ne l’avez pas déjà fait. Maintenant que Halloween s’en va, il semble qu’Adopt Me a beaucoup plus de choses en réserve pour nous à l’avenir. Il y a des animaux nouvellement prévus à venir, et il devrait y avoir des trucs sur le thème de l’hiver au coin de la rue!