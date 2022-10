Que se passera-t-il dans le dernier chapitre de « La Maison du Dragon »: la mort de Lucerys, le couronnement de Rhaenyra et plus

La fin de « Maison du Dragon» approche à grands pas et promet d’être extraordinaire. Jusqu’à présent, le Série HBO Maxqui raconte l’un des épisodes les plus sanglants de la Maison TargaryenIl n’a pas déçu. Ici, nous expliquerons ce qui se passera dans le chapitre 10.

ALERTE SPOIL. Dans le épisode 9les Verts ont perpétré l’usurpation du trône et couronné Aegon II Targaryen en tant que roi des Sept Royaumes. Cependant, Rhaenys Targaryen a réussi à s’échapper et informera Rhaenyra de la trahison que ses frères ont commise.

HBO a déjà publié un aperçu du prochain épisode, intitulé « The Black Queen ». En tenant compte de ces images et de ce qui se passe dans le livre »feu et sang”, tels sont nos pronostics pour le prochain épisode.

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ÉPISODE FINAL DE « MAISON DU DRAGON ?

3. Rhaenyra apprend le couronnement d’Aegon

Rhaenyra apprendra que son père, Viserys Targaryen, est décédé.io et que les Verts ont couronné Aegon II comme roi. L’information vous affectera tellement que la princesse va accoucher prématurément et finira par donner naissance à un bébé déformé avec l’aspect d’un dragon qui naîtra mort.

Ils organiseront des funérailles pour le nouveau-né et la garde royale qui était sur Peyredragon prêtera serment d’allégeance à la princesse. Erryk Cargyll arrivera avec la couronne de Viserys qu’il a volé en s’échappant du donjon rouge. Rhaenyra est couronnée avec elle et le premier Conseil noir est formé..

Erryk Cargyll remet la couronne du roi Viserys à Rhaenyra Targaryen dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

2. Les mandats des Verts

Otto Hightower arrive à Peyredragon en « conditions généreuses » qu’Alicent avait mentionné dans l’épisode 9. Celles-ci consistent en la capacité de Rhaenyra à rester la Dame de Peyredragon s’il jure allégeance à Aegon. En outre, Lucerys Velaeryon pourrait être l’héritière de Driftmark.

Rhaenyra parlera avec son mari, Daemon Targaryen, et avouera que envisage l’accord de paix à cause de la mission que la famille a. C’est alors qu’il vous parlera de La prophétie d’Aegon le Conquérant. La révélation cela affectera beaucoup Daemonqui n’avait aucune idée de la responsabilité portée par Viserys et il sera furieux parce que personne ne lui a dit avant.

Jacaerys Velaryon parlera également à sa mère et lui dira que il ne pense pas que les Verts tiendront longtemps leur promessequi mettrait la vie de chacun en danger.

1. Aemond assassine Lucerys Velaryon

Noir commencera également à déplacer ses pièces et sa première cible sera s’assurer la loyauté d’importantes maisons telles que les Arryn, les Stark et les Baratheon. Jacaerys et Lucerys proposent de voyager pour parler avec les chefs desdites familles en personne, amenant leurs dragons comme incitation.

Rhaenyra ne sera pas tout à fait d’accord avec cela, mais Jake propose de faire les voyages les plus difficiles : le Nord et le Val d’Arryn. Pendant ce temps, Luke ira à Storm’s End, car ils supposent qu’il sera facile de convaincre Lord Borros Baratheon, puisqu’il est lié à Rhaenys Targaryens.

Jacaerys et Lucerys Velaryon proposent de voyager pour sceller des alliances avec de grandes maisons dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

Malheureusement, le voyage qu’ils pensaient être facile finira par être le plus dangereux. Lorsque vous atteignez Storm’s End, dvous découvrirez que Vhagar, le dragon d’Aemond est là.

A l’intérieur du château, une dispute verbale commencera par son oncle, qui exige son œil unique en récompense de celui qu’il lui a pris. Borros Baratheon arrêtera le combat, mais permettra Aemond poursuit Lucerys sur son dragon. Le duel de dragons aura lieu là où Le deuxième fils de Rhaenyra sera tué avec sa bête, Arrax.

Daemon parlera à Rhaenyra de la mort de Lukequi la remplira de fureur et elle sera prête à se battre dans la Danse des Dragons.

PREVIEW DE L’EPISODE 10 DE « MAISON DU DRAGON »