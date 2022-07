Que se passera-t-il dans le chapitre 10 de « Better Call Saul 6 »

Plus que quatre épisodes la grande finale de « Better Call Saul »l’une des séries les plus réussies du réseau AMC, et ce lundi 25 juillet 2022, ‘Nippy’ (6×10) en première, le dixième épisode de la sixième saison du drame mettant en vedette Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman ) et Rhea Seehorn (Kim Wexler).

Dans le chapitre précédent de la préquelle de « Breaking Bad« , Mike et son équipe nettoient la scène du crime dans le condo de Jimmy, alors qu’ils tentent de reprendre leurs routines en vain. Après avoir assisté aux funérailles d’Howard, qui, selon les autorités, s’est suicidé, Kim démissionne de l’affaire.

De plus, elle décide de partir, malgré les supplications de Jimmy, elle part car elle considère que c’est le mieux pour eux deux. Après la scène de Jimmy détruit par l’abandon de Kim, le protagoniste de « Tu ferais mieux d’appeler Saul» apparaît sur un lit pivotant dans une chambre extravagante accompagné d’une autre femme.

De plus, ils mettent en évidence son immense manoir, sa nouvelle voiture et ses nouveaux vêtements, son cabinet d’avocats et sa nouvelle attitude, ce qui montre clairement que, Jimmy McGill est finalement devenu Saul Goodman. Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de la série AMC ?

Kim a quitté Jimmy dans la sixième saison de « Better Call Saul » (Photo : AMC)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CHAPITRE 10 DE LA SAISON 6 DE « MIEUX APPELER SAUL » ?

Selon le synopsis officiel de ‘Nippy’ (6×10), le dixième épisode de la dernière saison, «un nouveau joueur entre dans le jeu”. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur le chapitre réalisé par Michelle MacLaren et écrit par Alison Tatlock, cette description laisse quelques indices.

Bryan Cranston et Aaron Paul reviendront-ils à Walter White et Jesse Pinkman dans cet épisode de « Better Call Saul » ? Sans aucun doute, les protagonistes de «Breaking Bad» sera un élément fondamental du dénouement de la série prequel.

Selon certaines théories, Nippy pourrait faire référence à un endroit froid. Aussi, il ne passe pas inaperçu que le titre du dixième épisode rompt avec la précédente convention de nommage.

Aaron Paul et Bryan Cranston reviendront en tant que Jesse Pinkman et Walter White dans la sixième et dernière saison de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

BANDE-ANNONCE DU CHAPITRE 10 DE « MIEUX APPELER SAUL 6″

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR LE CHAPITRE 10 DE LA SAISON 6 DE « MIEUX APPELER SAUL » ?

‘vif‘ (6×10), dixième épisode de la sixième saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul», sera diffusé sur AMC la Lundi 25 juillet à 21h00 Heure normale de l’Est et 20 h 00, heure du Centre aux États-Unis.

Un jour après, mardi 26 juilletle chapitre sera disponible sur Netflix.