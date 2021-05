Que se passe-t-il s’ils nous appellent pour se faire vacciner et que nous sommes en vacances: nous avons demandé au ministère et aux communautés et c’est ce que nous savons

« Et si je prends un rendez-vous pour le vaccin juste au moment où je suis en vacances?Alors que les autorités tentent de réactiver le tourisme national pour « sauver » la saison de l’un des secteurs fondamentaux du pays, cette question commence à résonner chez de nombreux citoyens qui n’ont pas encore été vaccinés. Et c’est que, bien que la vaccination progresse jusqu’à bon rythme et les délais semblent clairs à un niveau général, la vérité est que les délais et les dates spécifiques ne viennent pas juste d’arriver, la question de savoir si vous pouvez réserver des vacances en toute tranquillité devient donc très pertinente.

Surtout parce qu’officiellement, les personnes qui «renoncent» à se faire vacciner vont automatiquement au bout de la file d’attente de vaccination. Par conséquent, de 45secondes.fr, nous avons contacté le ministère de la Santé et les systèmes de santé régionaux pour essayer de voir qu’arrivera-t-il à tous les touristes et quelles options font tous ceux qui se rencontrent avec un rendez-vous qu’ils ne peuvent pas avoir.

Un système de santé, 17 réponses différentes

Le ministère de la Santé explique que, bien que « l’idéal serait de se faire vacciner dans le lieu de résidence habituel« sont conscients que, pour diverses raisons, il existe des personnes qui vivent dans une communauté autonome dans laquelle elles ne sont pas enregistrées et » recevront la vaccination correspondante là où elles résident « lorsque leur tranche d’âge sera vaccinée.

Autrement dit, en termes généraux, il existe deux scénarios de base: ceux qui vont passer beaucoup de loin de leur communauté autonome de résidence et de ceux qui vont faire un court voyage de vacances (ou à l’extérieur du pays). Autrement dit, au niveau théorique, les premiers seraient vaccinés dans les lieux où ils résident temporairement et les seconds, là où ils sont enregistrés.

C’est aux communautés, nous dit le ministère, « permettre aux systèmes qui donnent de la flexibilité aux citoyens « d’adapter les nominations non seulement aux vacances, mais à leurs responsabilités professionnelles, sociales ou familiales; et ils « savent que [esos sistemas] ils existent ou travaillent à les créer. »Et j’insiste sur le« niveau théorique »car sur le plan pratique tout devient beaucoup plus complexe, 17 fois plus complexe pour être précis.

Que se passe-t-il si je passe « beaucoup » de temps en dehors de ma communauté autonome?

Dans ce cas, la recommandation officielle est de traiter la carte de santé en tant que personne déplacée afin que les systèmes autonomes nous aient identifiés et vaccinés lorsque nos quotas d’âge s’ouvrent. Le processus est très simple et, sauf en Aragon qui peut être traité en ligne, il doit être fait en personne au centre de santé le plus proche. Cependant, sur le plan pratique toutes les communautés ne respectent pas l’obligation de vacciner les personnes déplacées.

Qu’est-ce qu’une «personne déplacée»? L’idée de «déplacement» découle de la nécessité de fournir une couverture sanitaire aux citoyens qui vont vivre temporairement dans une autre communauté. Autrement dit, il pense aux travailleurs, aux étudiants et aux personnes qui, pour une raison quelconque, ne résideront pas à leur adresse habituelle. Le problème est que, précisément pour être flexible, on ne sait pas qui peut bénéficier de ce chiffre et les conditions (au niveau pratique) changent d’une communauté à l’autre. Qu’arrive-t-il aux personnes qui vont rester moins d’un mois dans une communauté autonome? Sont-ils déplacés ou non? Devraient-ils pouvoir être vaccinés dans cette autonomie?

Le cas paradigmatique est celui des îles Baléares. Avec 200 000 personnes déplacées pour une population d’un million d’habitants, le système de santé des Baléares ne fait vacciner que les personnes enregistrées dans les îles car, comme ils l’ont expliqué à plusieurs reprises, les vaccins envoyés par le ministère arrivent sur la base de ce dernier chiffre il est donc matériellement impossible de vacciner 20% de citoyens en plus.

D’autre part, des communautés telles que Castilla y León vaccinent tous les déplacés et la Communauté valencienne, qui a été la seule communauté à avoir clairement annoncé qu’elle vaccinerait même les touristes. Du ministère, ils assurent que une solution est recherchée pour équilibrer les stocks du vaccin avec les mouvements des voyageurs pendant l’été, mais on ne sait pas encore ce que ce sera.

Cependant, même si les déplacés sont vaccinés, le problème ne disparaît pas. Qu’arrive-t-il aux personnes qui sont dans une communauté autonome pour la première dose, mais pas pour la seconde? Ici, le problème logistique est aggravé car les vaccins sont appariés et aujourd’hui il n’est pas possible de fermer les schémas de vaccination initiés dans d’autres communautés autonomes.

Que se passe-t-il si mes vacances sont courtes (ou hors du pays)?

Pour tous ceux qui ne passeront que de brèves périodes hors de leur communauté (ou vont quitter le pays), la vaccination Cela dépendra des décisions prises par les communautés autonomes pour chaque tranche d’âge. Quand ils les prennent. Quelque chose qui, à ce jour, aucune communauté autonome n’a complètement fermé. Certaines communautés préparent déjà des systèmes de réservation de rendez-vous. Certains, comme les îles Canaries, sont encore une énorme liste d’attente; d’autres, comme Madrid, il semble que cela vous permettra de prendre des rendez-vous d’ici une semaine. D’autres n’ont pas encore décidé quels groupes pourront choisir un rendez-vous et quels groupes seront convoqués directement.

De 45secondes.fr, nous avons contacté les différentes communautés autonomes et tous soutiennent qu’il existe (ou qu’il y aura) des mécanismes conçus pour que les citations puissent être modifiées. Cependant, nous savons qu’au cours des derniers mois ces systèmes ont mal fonctionné et les plaintes ont été répétées. Cependant, des communautés comme l’Andalousie ou Madrid l’attribuent à des «problèmes à court terme» qui sont en train d’être résolus. D’autant plus qu’après la fin de l’état d’alerte, les déplacements à travers le territoire national deviendront plus fréquents.

Puis-je réserver mes vacances avec la tranquillité d’esprit de pouvoir recevoir le vaccin?

À ce jour, la vérité est que la réponse dépend de la communauté dans laquelle nous vivons et de la communauté dans laquelle nous nous déplaçons. Et, plus encore, la tranche d’âge à laquelle nous appartenons. Aujourd’hui, dans la même communauté autonome (c’est le cas de l’Andalousie, par exemple), chaque groupe a un mécanisme de rendez-vous et de vaccination différent – et les détails peuvent changer en fonction du district de santé.

En ce sens et malgré les plans des communautés, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’il y ait des problèmes pour modifier les rendez-vous si nous avons la malchance de coïncider avec les vacances d’été. Cependant, le ministère (et de diverses communautés) insiste sur le fait qu’il existe des différences significatives entre «rejeter le vaccin» et ne pas pouvoir se faire vacciner pour une juste cause. Dans ce dernier cas, régulièrement, les personnes affectées ne sont pas passées au bout de la file d’attente de vaccination. Lorsqu’on nous demande si les vacances sont « une juste cause », jusqu’à la publication de cet article, nous n’avons pas obtenu de réponse officielle.

