Que se passe-t-il si vous essayez de vous inscrire à TikTok et que vous avez moins de 13 ans

La semaine dernière, le garant de la confidentialité a organisé TIC Tac l’interdiction de traiter les données des utilisateurs dont l’âge n’a pas été déterminé avec certitude. La nouveauté est la conséquence directe du cas de la petite Antonella Sicomero, la fillette de 10 ans décédée ces derniers jours à Palerme et qui, dès les premières reconstructions, semblait avoir agi pour un défi permanent sur la plateforme d’origine chinoise. L’histoire pourrait en fait être plus complexe que ce qui avait été initialement rapporté par les médias; du défi, par exemple, aucune trace n’a été trouvée parmi les vidéos sociales. Dans l’intervalle, la disposition du garant est entrée en vigueur, mais si les conséquences pour les utilisateurs (y compris les enfants de moins de 13 ans) sont tu es pratiquement nul.

Malheureusement, le point est simple: d’une part les contrôles sur lesquels la mise à disposition du garant s’est focalisée ils avaient déjà été imposés accidentellement aux utilisateurs il y a quelques semaines dans le cadre d’une mise à jour des conditions d’utilisation de la plateforme. Tous les utilisateurs ont reçu des notifications les invitant à entrer leur âge même s’ils l’avaient fait dans le passé, sans possibilité de contournement. En revanche, même sur TikTok un principe valable sur tout le réseau reste valable, ou presque: mentir sur ton âge c’est trop facile, et il n’y a aucun moyen pour les gestionnaires de vérifier la véracité de ce que les utilisateurs en disent – autrement qu’en mettant la main sur leur véritable identité.

En bref, quiconque était déjà inscrit sur TikTok avant la semaine dernière a devait déjà prétendre avoir plus de 13 ans, alors que ceux qui ne sont toujours pas sur la plateforme doivent le faire – comme c’est le cas depuis un certain temps déjà – comme première étape immédiatement après avoir entré votre adresse e-mail. La barrière bloque les enfants de moins de 13 ans avec un message qui dit « Désolé, mais vous n’êtes pas éligible pour accéder à TikTok … Nous vous remercions de votre intérêt! »; si quoi que ce soit, le problème est qu’il est trop facile de contourner l’obstacle: comme pour tout réseau social, ou service en ligne, le contrôle est confié au classique carrousel triple qui demande aux utilisateurs le jour, le mois et l’année de naissance.

En bref, TikTok adhère déjà à la disposition comme actuellement possible pour ses moyens. Après tout, la seule façon de « déterminer avec certitude » l’âge des membres serait exiger une preuve irréfutable de leur date de naissance, comme pièce d’identité à vérifier grâce à un système d’analyse qui n’a même pas été mis en œuvre par les développeurs et les modérateurs. En laissant de côté ce détail, une demande similaire mettrait une quantité non négligeable d’informations personnelles entre les mains du réseau social, même pour les utilisateurs de plus de 13 ans mais encore mineurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂