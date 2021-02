Que se passe-t-il si un pays de 55 millions d’habitants décide unilatéralement de ne pas se faire vacciner: la Tanzanie l’a déjà fait et cela a des implications dans le monde entier

Le 2 février, le ministre de la Santé de Tanzanie a annoncé que le pays « Il n’a pas l’intention d’accepter les vaccins COVID-19 » car il n’avait pas encore été « cliniquement prouvé que ces vaccins sont sûrs ». Ce n’était pas une nouveauté au sens strict: le président tanzanien, John Magufuli, a déclaré le pays indemne de COVID-19 en raison de l’intervention de Dieu en juin après des semaines sans publier de données épidémiologiques.

Lors de la même conférence de presse le 2, le ministre et les responsables ont bu un tonique à base de gingembre, de citron et d’ail qui, ont-ils indiqué, était un moyen naturel de mettre fin au virus. Que les anti-vaccins sont toujours là, nous le savions; qu’ils allaient brouiller le débat public autour du coronavirus, nous l’avons vu; mais qu’un pays entier, avec ses 55 millions d’habitants, allait décider de ne pas utiliser de vaccins, ce n’était pas dans nos plans.

Et après avoir vu la facilité du virus à traverser les frontières ou à souffrir de première main de la façon dont la probabilité de nouvelles souches augmente à mesure que le virus circule librement, la décision de la Tanzanie met de nombreux doutes sur la table. Quel impact cela peut-il avoir sur le reste du monde? Deviendra-t-il un énorme référentiel du virus qui prolongera le retour à la normalité à l’échelle mondiale? Pouvons-nous le récupérer à un moment donné?

Un problème qui dépasse la Tanzanie

Le président John Magufuli avec le Dr Salem Al Ismaily

Bien que la majeure partie de l’Afrique ait un gros problème avec les données épidémiologiques, la situation en Tanzanie est austère. Depuis avril 2020, les autorités n’ont rien publié sur le COVID et, comme je l’ai dit, depuis l’été la position du gouvernement est que le virus n’existe pas (ou est résiduel) dans le pays. En fait, comme l’a expliqué le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique dans The Lancet, ils ne savent même pas que des mesures préventives ou des restrictions ont été mises en œuvre pour protéger la population.

Et, bien sûr, ce n’est pas seulement un problème à l’intérieur des frontières de la Tanzanie, c’est aussi un problème à l’étranger. « L’absence de coopération la rendra dangereuse pour tout le monde » et compromettra les objectifs de développement du continenta déclaré John Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. En fin de compte, au-delà du soutien que la stratégie du pays africain suppose pour le mouvement anti-vaccin, dans un monde globalisé l’existence de pays qui décident délibérément de ne pas contrôler le virus représente un problème supplémentaire.

Quelles sont les répercussions de tout cela?

La Tanzanie n’est pas le seul pays «sans COVID»: la Corée du Nord et le Turkménistan bénéficient également de ce statut (douteux et autoproclamé). Cependant, la Tanzanie est la plus dangereuse. Surtout parce que personne ne sait avec certitude comment la situation pandémique est dans la majeure partie du continent. Même si l’on peut mettre des barrières épidémiologiques (avec des quarantaines obligatoires pour les voyageurs, des contrôles aux frontières, etc …), la circulation du virus en elle-même favorise la formation de variants.

En d’autres termes, bien que la Tanzanie n’engage pas directement le reste du monde et où elle génère le plus de problèmes, c’est au niveau local (ce qui rend les efforts des pays de la région plus difficiles), la vérité est que pas une bonne nouvelle pour personne. Ce n’est pas une simple anecdote. Pour l’instant, le virus n’a pas trouvé de nombreuses façons d’améliorer sa transmissibilité, mais nous ne sommes pas en mesure de croire que cela continuera d’être le cas.

Cependant, et c’est là que réside le vrai problème, nous ne semblons pas avoir de moyen de le résoudre. La Tanzanie est un pays souverain et, quelles que soient les sanctions qui peuvent être imposées au niveau international (et le blocus auquel elle est soumise), elle a toute la légitimité du monde pour appliquer ses propres politiques. Aussi extravagants qu’ils soient. Alors, au fond, c’est un rappel permanent qu’il faut renforcer (et fortement) la surveillance épidémiologique. Quelque chose que, comme nous le savons déjà, nous ne faisons pas bien.

L’objectif de l’immunité de groupe se rapproche chaque jour, oui; mais, paradoxalement, chaque jour semble plus compliqué.

Image | Hugo Ramos