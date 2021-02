Que se passe-t-il lorsque vous mélangez une tablette Android avec un téléphone fixe (pas bon)

S’il y a quelque chose de bon et d’intéressant sur Android, c’est bien la diversité. À l’heure actuelle, nous avons sur le marché des terminaux avec un appareil photo pliable aux petits mobiles traditionnels, et même des appareils tels que le Xiaomi Mi MIX Alpha qui remettre en question les normes de conception qui prévalent sur le marché.

Et dans cette gamme d’appareils qui défie les normes, nous avons le Poptel V9, un terminal qui, à première vue, ressemble à un mix entre une tablette Android et un téléphone fixe, et pour plus de preuves, c’est sa conception. Voyons à quoi ressemble l’appareil!

Voici le Poptel V9, moitié tablette, moitié fixe

S’il y a un terminal qui nous a surpris, c’est bien ce Poptel V9, puisqu’il s’agit d’un mobile – oui, il prend en charge une carte SIM avec 4G LTE – qui, comme vous pouvez le voir, a un design étrange, puisque Il dispose d’un écran de 8 pouces accompagné d’un téléphone communicateur afin que nous puissions parler à celui-ci. Tout comme cela arrive avec les lignes fixes.

L’appareil, bien sûr, n’est pas conçu pour être un terminal à jour avec lequel vous pouvez tout faire. Ce n’est pas un haut de gamme, et cela se voit dès le départ par son processeur Speadtrum SC9832E, un QuadCore 1,3 GHz qui suffira pour les tâches de base.

Poptel V9 Caractéristiques Dimensions Poids 800 grammes Écran 8 pouces à résolution HD Processeur Speadtrum SC9832E, QuadCore 1,3 GHz RAM 2 Go Système opératif Android 8.1 Oreo Espace de rangement 16 Go extensible via carte microSD Appareils photo 5 mégapixels avant Tambours 1 800 mAh Autres Téléphone portable inclus, LTE, Bluetooth 4.0

La conception est un facteur important pour limiter ce terminal qui, comme vous pouvez le voir, est conçu pour être supporté sur une table, ce qui sera facilité par son onglet intégré qui nous permettra de le mettre dans jusqu’à trois positions différentes. Vous êtes libre de le sortir de la maison, si vous le souhaitez, mais cela n’est pas recommandé en raison de sa grande taille et de son autonomie limitée.

Android 8.1 Oreo est le système d’exploitation que l’appareil exécute, et il ne semble pas qu’il soit mis à jour. En fin de compte, c’est un appareil conçu, essentiellement, pour les appels, et il ne sert à rien d’avoir une autonomie hors du commun s’il va être sur une table toute la journée.

De son côté, le casque en forme de téléphone fixe dispose d’une connectivité Bluetooth, et nous pouvons l’utiliser pour parler au téléphone, ainsi que pour répondre aux appels et augmenter et baisser le volume. La façon de le charger est très simple, laissez-le simplement sur la base de chargement. Le prix de ce Poptel V9 est d’environ 150 euros, et pour l’instant vous pouvez l’acheter pour 148 euros chez Gearbest.

