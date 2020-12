Que se passe-t-il le 21 décembre? Toutes les théories expliquées

C’est pourquoi tout le monde panique à propos du 21 décembre. Image: , abc

Voici les théories sur ce qui se passera le 21 décembre.

2020 est presque terminé, mais ralentissez, pas tout à fait. Cette année a encore plus à nous offrir. Oui, comme si une pandémie mondiale ne suffisait pas. Il y a une date particulière qui a tout le monde dans les bras en ce moment: le 21 décembre. Apparemment, nous devrions être prêts à ce que quelque chose d’énorme se produise grâce à un événement céleste rare qui doit se produire lundi prochain. Alors, asseyez-vous et laissez-nous vous expliquer.

LIRE LA SUITE: Harry Styles est-il un vétéran de la guerre? Le mème militaire viral expliqué

Que se passe-t-il le 21 décembre?

Eh bien, il y a des trucs bizarres prévus pour le 21 décembre. Jupiter et Saturne sont sur le point de s’aligner, les deux planètes apparaissant plus proches qu’elles ne l’ont été depuis le Moyen Âge (4 mars 1226 pour être exact et 1623, bien qu’il ne soit pas visible de la Terre) . Jupiter et Saturne sembleront tous deux être une seule étoile brillante géante dans le ciel. C’est ce que les astrologues appellent la Grande Conjonction, ou dans ce cas précis, Le Baiser de Noël. Aww.

Passons maintenant aux mauvaises nouvelles: l’évangéliste chrétien, le pasteur Paul Begley, a prédit que le monde se terminera aussi le 21 décembre. Apparemment, la Grande Conjonction couplée au calendrier maya lui dit que le 21 décembre sera le jour du retour de Jésus-Christ. Oh, et c’est aussi le début du solstice d’hiver. Dans une vidéo YouTube, il a déclaré: « Les Mayas se réorganisent maintenant et disent que cela pourrait certainement être la fin du monde tel que nous le connaissons. » Uhm d’accord.

Pour être clair, il n’y a aucune preuve réelle que cet événement apocalyptique aura lieu en dehors de toutes les coïncidences étranges entourant le 21 décembre. La fin du monde a été prédite plusieurs fois au fil des ans et, de façon choquante, nous sommes tous toujours là. Le pasteur Paul est même revenu sur sa déclaration initiale dans une nouvelle vidéo YouTube.

Il a dit: « La fin est proche, je vais juste vous dire maintenant, la fin est proche. Maintenant, eh bien, les gens veulent savoir quel jour, quelle heure, quelle année? La Bible dit qu’aucun homme ne connaît le jour ni le heure, non. Pas les anges dans le ciel, pas le fils de Dieu, mais le Père seulement. Nous le savons dans Matthieu 24. » Soupir.

En tant que Noirs, nous sommes génétiquement plus forts et plus intelligents que tout le monde, nous sommes plus créatifs, le 21 décembre, notre véritable ADN sera débloqué et la majorité pourra faire des choses que nous pensions être de la fiction. Apprenez qui vous êtes en tant que peuple 👩🏽‍🦯 ils veulent nous rendre moyen – ßß (@lottidot) 5 décembre 2020

Les Noirs auront-ils des super pouvoirs le 21 décembre?

Une autre raison pour laquelle le 21 décembre est si important est que les Noirs gagneraient des super pouvoirs ce jour-là. Sérieusement. Apparemment, tout est à nouveau à cause de l’alignement de Jupiter et de Saturne. Cela débloquera le «vrai ADN» et les super pouvoirs chez les Noirs uniquement.

La théorie a été lancée dans un fil Twitter sur la façon dont les États-Unis ont géré la pandémie de coronavirus. Les gens disaient qu’ils ne faisaient pas confiance au gouvernement car ils ont toujours menti à leurs citoyens, en particulier à la communauté noire.

Ils ont tweeté: « En tant que Noirs, nous sommes génétiquement plus forts et plus intelligents que tout le monde, nous sommes plus créatifs, le 21 décembre, notre véritable ADN sera débloqué et la majorité pourra faire des choses que nous pensions être de la fiction. Apprenez qui vous êtes en tant que peuple. Ils veulent nous rendre moyens. «

Maintenant, les mèmes du 21 décembre ont explosé partout sur Internet.

IDC, cette fille a créé une fête entière sur Twitter noir, car le 21 décembre est finna be joooooookes – gros relly (@awkward_duck) 16 décembre 2020

tous mes ppl noirs sont-ils excités pour le 21 décembre? – Precious Thee Angel (@preciousbeyond) 7 décembre 2020

En conclusion, l’apocalypse pourrait frapper le 21 décembre ou vous pourriez obtenir des super pouvoirs, qui sait. Nous ne faisons pas les règles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂