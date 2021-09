Que se passe-t-il le 15/09/21 ? La théorie de TikTok Solar Flare expliquée

Internet va-t-il s’arrêter le 15/09/21 ? Voici comment la rumeur de l’éruption solaire TikTok a commencé.

Nous sommes aujourd’hui mercredi 15 septembre 2021, mais pourquoi cette date est-elle si spéciale, demandez-vous ? Eh bien, à part l’anniversaire de YouTuber Jenna Marbles, il y a une rumeur selon laquelle quelque chose de catastrophique va se produire ici sur Terre. AUJOURD’HUI.

Maintenant, comme vous pouvez l’imaginer, cette théorie vient de TikTok – le foyer de théories du complot étranges et inexpliquées. Les utilisateurs de TikTok proposent toujours les théories les plus imaginatives sur ce qui va se passer à certaines dates. Vous vous souvenez quand Internet était convaincu que les Noirs obtiendraient des super pouvoirs le 21 décembre ? Ouais, ça n’est jamais arrivé.

LIRE LA SUITE: Que veut dire Devious Lick ? Le mème viral expliqué

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs de TikTok sont convaincus qu’il se passe quelque chose d’important, mais que se passe-t-il ? Voici la théorie expliquée.

Que se passe-t-il le 15/09/21 ?

Que se passe-t-il le 15/09/21 ? Image : Photo 12/Universal Images Group via Getty Images, E!

Il y a une rumeur selon laquelle Internet fermera le 15 septembre et tout cela grâce au compte @someone TikTok. @quelqu’un a allégué qu’Internet allait tomber en panne pendant des semaines à cause d’une éruption solaire, provoquant un chaos mondial.

Le compte privé et vérifié compte 10,7 millions d’abonnés, mais personne ne sait qui est réellement @someone. Leur profil n’a pas de photo et là où vous pouvez généralement écrire votre nom, le compte @someone se lit simplement « 9/15/21 ». Jusqu’à présent, on pense que le compte n’a publié qu’une seule fois – une vidéo qui porte la date du 15/09/21…

Dans un commentaire sur TikTok, @someone a déclaré : « 9/15/21. Le jour où Internet se brisera. » Le compte a également averti tout le monde d' »être prêt » pour un éventuel événement catastrophique et de « répander la nouvelle ». Les rumeurs sont maintenant partout sur TikTok et beaucoup pensent qu’une éruption solaire pourrait en fait être la fin d’Internet tel que nous le connaissons.

Qu’est-ce qu’une éruption solaire ?

Selon la NASA, une éruption solaire est « une explosion intense de rayonnement provenant de la libération d’énergie magnétique associée aux taches solaires. Les éruptions sont les plus grands événements explosifs de notre système solaire ».

Si la Terre était touchée par une éruption solaire, cela pourrait causer des dommages étendus à notre technologie électronique et numérique. L’énergie magnétique pourrait endommager les réseaux électriques, les plans de vol et les satellites dans l’espace, ce qui interromprait tous les équipements de communication. Heureusement, les éruptions solaires ne devraient présenter aucun risque pour la vie humaine.

La tempête solaire la plus grave jamais enregistrée (appelée l’événement Carrington) a eu lieu en 1859 et a fait des ravages sur les systèmes télégraphiques. La dernière éruption solaire s’est produite en 2012 le 23 juillet et a raté la Terre de neuf jours. On pense que la prochaine tempête solaire devrait se produire vers 2025, rapporte National Geographic.

Rétrospective de la station spatiale Mir. Photo : NASA/Newsmakers

Voilà. Il est extrêmement peu probable qu’une éruption solaire se produise aujourd’hui et Internet perdure… enfin, pendant encore quatre ans au moins.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂