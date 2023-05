Que se passe-t-il entre Yolanda Andrade, Verónica Castro et Montserrat Oliver ? C’est la controverse

Silumen Tapis D'entrée Rectangulaire 50x80 - Gris Foncé

- Habillez le sol de votre entrée ou de votre chambre avec ce tapis d'entrée rectangulaire 50x80 gris foncé. - Sa couleur passe-partout et ses dimensions (50x80cm) lui permettent de se fondre dans n'importe quel décor. C'est un tapis gris foncé simple, idéal pour vous qui aimez la simplicité au service du bon goût. - Ce tapis d'entrée rectangulaire permet de garder votre intérieur propre en tout temps, sa fonction étant de de retenir la poussière pour qu'elle ne pénètre pas à l'intérieur de la maison - C'est un accessoire utile et pratique, mais également très facile à entretenir. Sa surface douce et confortable est résistante aux poids lourds et à l'usure. Vous cherchez un accessoire au design simple qui permettrait d'empêcher la pénétration de la poussière dans votre intérieur ? Ce tapis d'entrée rectangulaire 50x80 cm gris foncé est fait pour vous. Un tapis d'entrée rectangulaire 50x80cm utile et décoratif Il est indispensable de placer un tapis à l'entrée d'une maison afin que quiconque puisse s'y nettoyer les chaussures, et ainsi empêcher que la poussière extérieure n'y pénètre. Optez pour ce tapis d'entrée rectangulaire aux dimensions adéquates pour occuper sans encombrer l'espace disponible (50x80cm) et habillez votre intérieur d'une touche tendance et design. Sa couleur gris foncé saura s'harmoniser avec tous les styles et couleurs d'intérieur. C'est un accessoire simple et efficace, idéal pour vous qui aimez la simplicité au service du bon goût. De plus, c'est un objet facile à entretenir, il supporte bien l'usage de l'eau et le passage d'un balai ou de votre aspirateur. Profitez d'un produit de qualité à la surface douce et confortable, simple mais ultra-pratique. N'hésitez pas à parcourir notre site pour y trouver les meubles et déco répondant à vos critères, et ce, au meilleur prix.