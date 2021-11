Que se passe-t-il avec le film Gorillaz de Netflix ? Damon Albarn a notre réponse

Le groupe de musique virtuel Gorillaz est sur le point de sortir son propre long métrage sur Netflix, et avec le nouveau projet en développement chez le géant du streaming, le chanteur principal du groupe et ancien leader de Blur, Damon Albarn, a fait le point sur la nouvelle entreprise. Quelque chose d’aussi niche qu’un film mettant en vedette un groupe de musique d’animation semble être le genre de projet qui aurait eu du mal à obtenir un soutien pour un grand écran mais qui convient parfaitement comme exclusivité de streaming. Bien que les détails du film soient encore peu connus, Albarn a pu préciser où ils en sont dans la production dans une interview avec Apple Music.

« Je suis à LA parce que nous faisons un long métrage [Gorillaz] filmer avec Netflix. Nous avons une session d’écriture à Malibu. C’est quelque chose que nous voulions faire depuis très longtemps. Il a connu tellement d’incarnations, Gorillaz faisant un film. »

Alors que la nouvelle est excitante pour les fans du groupe, qui attendaient de voir si l’avenir organiserait une nouvelle sortie du groupe, ce n’est pas la première fois que le groupe entend parler d’un projet en cours pour la télévision. Il y a quatre ans, le chanteur et co-créateur Jamie Hewitt a révélé qu’une série télévisée en dix épisodes était en préparation, le style d’animation gardant le ton des clips du groupe et de l’apparence numérique sur scène, alors que cette série ne s’est jamais vraiment concrétisée, il est peu probable qu’un film Netflix et une série télévisée seront tous les deux sur les cartes.

L’origine de Gorillaz remonte à plus de trente ans, lorsque Damon Albarn et le dessinateur de bandes dessinées Jamie Hewlett se sont rencontrés en 1990, et bien qu’ils semblaient se détester, ils ont fini par partager un appartement. En regardant MTV et en décidant qu’il n’y avait aucune substance sur la chaîne, l’idée de Gorillaz est née. La première sortie sous le nom de Gorillaz est arrivée en 2000, avec Albarn révélant que le groupe lui avait permis d’expérimenter des sons et des genres musicaux dans lesquels il ne pouvait pas s’aventurer avec Blur, qui avait son propre son Brit-pop.

Le groupe a continué à faire des sorties sporadiques et s’est même lancé dans une tournée, où les personnages sont apparus sur des écrans géants. En 2009, un documentaire réalisé par Ceri Levy sur l’histoire du groupe entre 2000 et 2006 sort sous le titre connexe de Banane. Après un troisième et un quatrième albums studio sortis en 2010, le Gorillaz est tombé en pause grâce à des retombées entre les créateurs vers 2012, bien qu’ils aient tous deux déclaré que le moment venu, le Gorillaz reviendrait. Ce retour est venu en 2017 avec l’album Humanz, et a été suivi en 2018 avec Le maintenant maintenant.

Le projet suivant a vu le groupe repousser à nouveau les limites et s’aventurer dans un nouveau territoire avec Machine à chanter, une série Web unique qui a vu chaque chanson sortir comme un « épisode » avec une sortie chaque mois à partir de janvier 2020, ce qui est aussi proche de la série télévisée annoncée précédemment que nous ayons jamais eu. Le neuvième et dernier épisode est sorti en décembre 2020, mais a été suivi en 2021 avec une sortie en coffret pour le 20e anniversaire de leurs six premiers albums, et en août, ils ont sorti trois nouveaux morceaux. En septembre, Albarn a révélé qu’il avait enregistré une nouvelle chanson de Gorillaz qui fera partie d’un nouvel album d’influence latine qui sortira en 2022. Le nouveau film aura-t-il un lien avec l’album ou sera-t-il autonome lors d’une sortie ultérieure ? pas clair mais avec le projet seulement au début du développement, il est plus probable que nous verrons le film arriver dans le courant de 2023.





