Que se passe-t-il avec l’acquisition supposée de Bluepoint par Sony ?

Depuis qu’un employé de PlayStation Japan a « accueilli » par erreur Bluepoint dans la famille propriétaire du détenteur de la plate-forme, Sony a acquis deux équipes auxquelles très peu s’attendaient : Nixxes et Firesprite. Et pourtant, nous attendons toujours la confirmation que le développeur de Demon’s Souls a réellement rejoint la famille PlayStation Studios ou non.

Suite à l’erreur, le développeur basé au Texas a mis à jour le texte de saveur sur son Twitter compte pour déclarer qu’il est « entièrement indépendant », mais aucune des parties n’a carrément nié la spéculation. Pourtant, nous attendons toujours une quelconque confirmation sur ce qui se passe. Nous avons contacté le fabricant plus tôt dans l’année, mais n’avons reçu aucune réponse.

C’est étrange car il est clair que quelqu’un du service marketing de PlayStation a créé un graphique pour annoncer l’acquisition : le logo et l’art clé de Demon’s Souls sont inclus, ainsi que des images de Returnal, suggérant que l’annonce était prévue. après le rachat de Housemarque par l’entreprise.

Mais il n’y a toujours pas de mot sur ce qui se passe. Peut-être qu’à un moment donné, des discussions ont eu lieu mais ont échoué ? Ou peut-être attend-il que Bluepoint dévoile son prochain projet – même si cela ne l’a pas empêché de confirmer son achat de Firesprite, n’est-ce pas ? Une situation très étrange : peut-être qu’un jour nous aurons toute l’histoire.