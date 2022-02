Que se passe-t-il avec la trilogie Transformers récemment annoncée ?

Transformateurs (2007) a été un moment culturel indéniable. Alors que les robots déguisés étaient déjà à peu près établis parmi ceux exposés aux dessins animés Gen 1 des années 80, le réalisateur Michael Bay a revitalisé la marque auprès d’un tout nouveau public. Un nombre immense de spin-offs animés, de nombreuses suites (dans lesquelles nous aborderons bientôt), des jeux, des bandes dessinées et d’innombrables marchandises ont tous été directement corrélés à la sortie de Transformateurs.

Mais au fur et à mesure que Paramount commençait à produire des suites, elles devinrent par la suite plus explosives et parfois même dignes de grincer des dents. Transformers : le dernier chevalier (2017) s’est avéré être le clou du cercueil métallique de la franchise. Paniqué par le public et les critiques, Le dernier chevalier n’a pas été aussi performant financièrement que ses prédécesseurs, et Paramount (avec Michael Bay) a décidé de mettre fin à la continuité explorée dans la chronologie.

FILM VIDÉO DU JOUR

C’est-à-dire jusqu’à la semaine dernière.

Dans une série de tweets, Paramount a annoncé que le prochain épisode, Transformers : le soulèvement des bêtesmarquerait le début d’une nouvelle trilogie se déroulant avant la chronologie de Bay et après 2018 Bourdon. Mais l’histoire de la guerre entre Decepticons et Autobots a été racontée à plusieurs reprises, et tant de personnages ont été amenés à la série d’action en direct. Alors, où la franchise peut-elle aller d’ici?

Le Megatron dans la chambre





Paramount Pictures

L’histoire de Megatron a été bâclée et massacrée à Bay’s Transformateurs séries. Après s’être réincarné d’innombrables fois, son retour le plus déroutant a eu lieu pendant Le dernier chevalier quand il a en quelque sorte reçu un nouveau corps – après que son corps Galvatron ait échappé à la bataille de Hong Kong. Le film n’entre jamais vraiment dans les détails sur la façon dont Megatron a reçu son nouveau travail de peinture – il est éludé que Quintessa ait quelque chose à voir avec son retour, mais cela reste à conjecture. La trilogie prequel devrait-elle se concentrer sur un Megatron plus jeune?

Mais les fans aux yeux d’aigle remarqueront que son corps était sur la glace lorsqu’il s’est écrasé dans l’Arctique à son entrée dans le film de 2007, il n’y a donc aucun moyen de le ramener. Michael Bay a vraiment coincé ce personnage contre le mur, et un Transformateurs le film sans l’emblématique Megatron se sentirait en dessous de la moyenne. Avec Megatron, Galvatron et, dans une certaine mesure, Unicron hors de l’image, quels autres méchants emblématiques Paramount peut-il apporter à l’incursion?

Entrez, les bêtes





Télévision Claster

Paramount a confirmé que le film de l’année prochaine s’intitulera Transformers : Le Soulèvement des Bêtes. De plus, le studio a confirmé qu’avec Autobots et Decepticons, le film mettra en vedette Maximals, Terrorcons et Predacons. C’est beaucoup de robots déguisés pour un film, mais cela laisse la porte ouverte à un méchant différent pour qu’il devienne le principal antagoniste de cette nouvelle trilogie.

Scourge a été présenté comme le grand méchant cette fois-ci. Qui est exactement Scourge dans la tradition de Transformers? Pour faire court, il a été créé par Unicron et est un Decepticon qui a sa propre armée de chasseurs. Nul doute qu’ils appartiennent tous à la faction Predacon des Transformers, descendants directs des Decepticons. L’introduction de Scourge laisse la voie grande ouverte à des méchants plus obscurs comme Cyclonus pour entrer dans le courant dominant. Descendre la route Beast Wars est une décision intelligente de Paramount car elle permet un grand spectacle visuel et les créateurs de se concentrer sur des personnages et des histoires qui n’ont pas été racontés auparavant.

Bumble-ne pas ?





Paramount Pictures

Bumblebee est synonyme de Transformateurs franchise de films – a même obtenu son propre film en 2017. Sa popularité avait même conduit à une augmentation des ventes de la Camaro lorsque le personnage a fait ses débuts pour le grand public en 2007. Paramount continuera-t-il à l’utiliser pour tirer notre cœur émotionnel dans cette nouvelle trilogie ? Ils l’ont fait de nombreuses fois auparavant. Dans Le dernier chevalier, la voix de Bumblebee a sorti Nemesis Prime (une version possédée d’Optimus) de sa rage, et son film solo tournait autour de sa connexion avec le personnage de Hailee Steinfeld. Avec un peu de chance, Le soulèvement des bêtes détourne l’attention de Bumblebee et met davantage en lumière des personnages plus dynamiques comme Arcee et Mirage, Transformers qui ont une immense popularité dans l’univers animé.

Le public est-il fatigué de Transformateurs films? Paramount ne le pense certainement pas. L’annonce de plus de films était censée être l’apogée de leur initiative de changement de marque (bien que leur stock ne se soit pas bien comporté après coup). Avec l’absence de Megatron et la surutilisation d’Optimus et de Bumblebee, cette nouvelle trilogie pourrait s’aligner sur les films dérivés et se comporter comme Bumblebee de 2018 – quelque chose que l’on espère primordial ne se produira pas.

Cela dit, l’adaptation de Guerres des bêtes pourrait signifier que le public est dans un régal visuel, ce que la franchise Transformers a relativement bien fait. Espérons que cette nouvelle direction honore l’héritage de Transformateurs et présente la franchise à de nouveaux publics tout en laissant le chaos du Bayverse derrière.





Brie Larson veut vraiment rejoindre la franchise Fast & Furious : « I’m Obsessed » Brie Larson est une grande fan des films Fast & Furious et dit qu’elle veut « à cent pour cent » s’impliquer.

Lire la suite





A propos de l’auteur