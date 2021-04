Que se passe-t-il avec cette étrange roche verte sur Mars? Le rover de la persévérance essaie de le découvrir.

Le laser de Perseverance n’a pas encore pénétré le mystère d’un étrange rocher martien près des nouvelles fouilles du rover.

Le rover de la NASA attend que son compagnon, l’hélicoptère Ingenuity, effectue le tout premier vol motorisé sur une autre planète. Pendant ce temps, ses instruments ont ciblé une roche d’apparence verdâtre sur la surface de la planète rouge sur laquelle l’équipe scientifique « échangent beaucoup d’hypothèses ». selon le fil Twitter du rover – mais s’il vous plaît, ne choisissez pas les extraterrestres comme l’un d’entre eux.

« Est-ce quelque chose qui a été altéré par le substrat rocheux local? », A tweeter le compte publié s’est demandé mercredi (31 mars). « Est-ce un morceau de Mars plongé dans la région à la suite d’un événement d’impact lointain? Est-ce une météorite? Ou autre chose? »

Le rover Perseverance a utilisé son laser SuperCam pour étudier cette étrange roche verte sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« Il mesure environ 15 cm de long », a ajouté le tweet. « Si vous regardez de plus près, vous pourriez apercevoir la rangée de marques laser là où je l’ai zappée pour en savoir plus. »

Le laser fait partie de l’instrument SuperCam rock-zapping. Les scientifiques espèrent qu’avec le temps, le laser nous donnera plus d’informations sur la composition de la roche étrange, ce qui pourrait dire aux scientifiques si elle s’est formée sur place ou a été transportée là-bas par un processus. S’il ne s’est pas formé à son emplacement actuel, l’eau l’a peut-être transporté jusqu’au cratère de Jezero ou il pourrait s’agir d’une météorite comme celle que le rover Curiosity a repérée en 2014.

La persévérance est la pièce maîtresse de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA. Le rover de la taille d’une voiture a commencé son travail sur la planète rouge le 18 février, explorant le cratère de Jezero à la recherche de signes de vie ancienne. Le cratère avait un lac profond et un delta de rivière, offrant de nombreux environnements intéressants à explorer pour Persévérance. Le rover mettra ensuite en cache les échantillons les plus prometteurs pour une éventuelle mission de retour d’échantillons plus tard dans la décennie.

La persévérance a sept instruments scientifiques à bord. SuperCam se trouve au sommet du mât de Perseverance et peut envoyer des tirs laser sur des roches cibles jusqu’à 7 mètres du rover. Chaque faisceau laser crée un nuage de roche vaporisée dont la composition peut être analysée par les caméras et les spectromètres SuperCam.

La première activité de SuperCam sur Mars a eu lieu le 2 mars, lorsqu’elle a tiré sur une cible appelée Máaz, le mot Navajo pour Mars. L’équipe de Perseverance a officieusement surnommé sa région de Jezero le Canyon de Chelly, après un monument national sur les terres Navajo dans le nord-est de l’Arizona, et la Nation Navajo travaille en consultation avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA pour sélectionner les noms appropriés à utiliser sur Mars.

