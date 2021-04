Que se cache-t-il derrière les NFTs ?

Introduction

Nous avançons dans un monde technologique en constante évolution et les tokens non

fongibles (NFT) font partie des tendances actuelles. Vous avez probablement entendu parler

des NFTs via la vente de diverses œuvres numériques, mais qu’est-ce que c’est vraiment ?

Les NFTs, qu’est-ce que c’est ?

Avant toute chose, concentrons-nous sur la fongibilité. Un actif fongible n’est pas unique, ce

qui fait qu’il est interchangeable contre un autre actif similaire à celui-ci.

Ainsi, toute monnaie fiduciaire est donc définie comme fongible, car si quelqu’un vous prête

une pièce de deux euros, vous pourrez lui rendre n’importe quelle autre pièce de la même

valeur.

Parallèlement aux monnaies fiduciaires, la plupart des cryptomonnaies sont également des

actifs fongibles ou partiellement fongibles. Par exemple, l’historique des transactions

effectuées sur la blockchain Bitcoin est accessible librement, ce qui fait du BTC une

cryptomonnaie partiellement fongible.

Bien différents des autres cryptomonnaies, les tokens « non fongibles » sont uniques et ne

peuvent être remplacés.

Les tokens non fongibles sont principalement basés de la blockchain Ethereum qui propose

d’ailleurs sa propre cryptomonnaie : l’ether (ETH). Ethereum prend en charge les NFTs,

lequel pourra stocker des informations supplémentaires.

De nombreuses personnes ont pris conscience qu’un objet numérique unique peut avoir une

grande valeur monétaire, tout comme les œuvres d’art par exemple. Désormais, les tokens

non fongibles se sont développés dans divers secteurs en tant qu’objets de collection

notamment.

Comment fonctionne un token non fongible ?

La blockchain offre un panel de possibilités impressionnant et dépasse de loin le simple

cadre des cryptomonnaies. Aujourd’hui, elle offre sécurité et confidentialité à ses utilisateurs

qui peuvent sécuriser de nombreux documents officiels comme des brevets, des diplômes,

des contrats et bien d’autres.

Mais ses capacités ne s’arrêtent pas là, car elle permet tout simplement d’attester de

l’existence et la validité de n’importe quel support numérique inscrit dans la blockchain. Étant

hébergés sur la blockchain, les tokens non fongibles sont quasi indispensables pour faciliter

ce procédé de sécurisation et de validation.

Désormais, de nombreuses plateformes spécialisées dans la vente de NFTs se sont

développées dans différents domaines comme l’art numérique, les jeux vidéo ou encore le

sport.

Les tokens non fongibles sont comparables à un certificat d’authenticité numérique

inviolable. Ce qui va permettre de sécuriser entièrement toute image, vidéo, musique ou

d’œuvre d’art sous forme numérique en attestant de son origine et de sa rareté.

De nombreux artistes et créateurs en tout genre se sont penchés sur les NFTs après avoir

suivi l’engouement général autour de ces derniers. Désormais, le marché s’est étendu, ce

qui rend possible l’achat de nombreux objets de collections et autres éléments improbables

comme des tweets ou des titres de propriété physique.

N’importe qui peut vendre ou acheter un token non fongible et ces précieux tokens

s’arrachent à prix d’or lorsqu’il s’agit d’une nouveauté proposée par une célébrité ou une

entreprise.

La valeur des NFTs sur le marché

Il est étonnant de se dire que certains acquéreurs vont dépenser des sommes

astronomiques pour une image numérique récupérable d’un simple clic droit via la

plateforme d’achat.

Vous pourrez potentiellement récupérer n’importe quelle représentation d’un NFT et la

sauvegarder dans votre ordinateur, mais vous n’en serez pas le propriétaire pour autant. Les

plateformes spécialisées précisent bel et bien de manière transparente qui est le créateur

d’un token non fongible et qui en est le seul propriétaire. Par ailleurs, n’importe qui peut

vérifier ces informations à travers la blockchain.

Un NFT prend donc toute sa valeur grâce à son unicité. Certains tokens non fongibles

peuvent faire l’objet d’un prestige particulier et si leur propriétaire ne le met pas sur le

marché de suite, les prix peuvent drastiquement augmenter.

L’une des particularités de ces collections numériques est que contrairement à un objet

physique, personne ne peut dérober un token non fongible, pas même les propriétaires

d’une plateforme ou les émetteurs d’une collection.

Certaines fois, vous pourrez retrouver des tokens non fongibles vendus à des prix

astronomiques, mais il arrive également qu’ils partent à des prix dérisoires. Cependant, un

NFT vendu contre une importante somme d’argent n’a pas forcément une valeur sous-

jacente et inversement.

Attention aux escroqueries qui sont parfois utilisées pour faire gonfler artificiellement les prix

des tokens non fongibles mis en vente. En effet, certains grands noms du domaine des

cryptomonnaies ayant beaucoup de moyens vont acheter des NFTs en masse pour les

revendre juste derrière avec une seconde adresse sur Ethereum.

Conclusion

Le domaine des tokens non fongibles est encore naissant et pourtant, c’est un véritable

phénomène de popularité qui s’est développé ces derniers mois. Le monde s’arrache ces

objets de collection numériques et le prix moyen flambe à une vitesse incroyable.

Une chose est sûre, les NFTs ont permis à de nombreux artistes d’arrondir leurs fins de

mois et certains acheteurs bien entrainés ont pu faire des bénéfices plus que conséquents.

Cependant, attention à ne pas investir aveuglément si votre but est de générer de l’argent

facilement.