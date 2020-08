Que savait la direction?: Les enquêteurs ciblent Wirecard Bank

Après les machinations chez Wirecard même, les enquêteurs se tournent de plus en plus vers la banque Wirecard. Il est toujours géré par des gestionnaires qui ont peut-être fait cause commune avec les fraudeurs au sommet.

Selon un article de journal, l’autorité de surveillance financière (Bafin) s’intéresse désormais également au personnel de direction de Wirecard Bank AG. La société du groupe insolvable Wirecard est toujours dirigée par des dirigeants accablés qui avaient précédemment joué un rôle de premier plan dans la construction de la société mère, la scandaleuse Wirecard, écrit le “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. Pour ce faire, ils ont travaillé en étroite collaboration avec le duo de direction Markus Braun et Jan Marsalek.

Braun est maintenant en détention, Marsalek est en fuite, tout le conseil d’administration de Wirecard a été renvoyé. Dans la Wirecard Bank, cependant, les conseils de surveillance ont statué inchangé, qui avait auparavant observé les événements au sommet du groupe pendant des années, écrit le «FAS». Le journal a nommé, par exemple, Stefan Klestil, fils de l’ancien président autrichien Thomas Klestil, et Wulf Matthias, qui avait été le confident de Braun à la tête du conseil de surveillance de Wirecard pendant des années.

Dans l’intervalle, le Bafin examine déjà si les gestionnaires sont techniquement et typiquement aptes à contrôler un établissement de crédit, selon le rapport. Sur cette base, la Bafin pourrait rappeler les conseils de surveillance de Wirecard Bank.

Wirecard-Bank non insolvable

Le «FAS» souligne dans son rapport que le Bafin a toujours souligné jusqu’à présent qu’il n’avait pas été en mesure de découvrir le scandale chez le prestataire de services financiers plus tôt, puisqu’il n’était responsable que de la Wirecard Bank, mais pas de l’ensemble du groupe. Contrairement à la société mère, la banque, en tant qu’entité juridiquement indépendante avec une licence bancaire formelle, n’est pas insolvable.

La société mère Wirecard a déposé son bilan fin juin. La société avait auparavant dû admettre que le bilan de 1,9 milliard d’euros, censé se trouver sur des comptes bancaires asiatiques, était introuvable. Le parquet de Munich I enquête sur l’affaire. Il est basé sur la fraude des gangs commerciaux.