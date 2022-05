Que sait Tom Holland sur Harry Potter ?

Hollywood

Né en Angleterre et juste le bon âge pour avoir été élevé dans les films de Warner Bros. Pictures avec Daniel Radcliffe, l’acteur de homme araignée Il a montré ce qu’il savait de la saga.

© GettyTom Holland, photographié à New York.

Entre 2001 et 2011, Harry Potter dominé le monde du cinéma et de la culture pop grâce aux films inspirés par le travail de JK Rowling qui a joué Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grintet ont été distribués par Images de Warner Bros.. Avec des fans du monde entier, l’un des plus célèbres de la saga semble être Tom Hollandqui a non seulement grandi en Angleterre, où les films ont été tournés, mais qui a aussi le bon âge pour avoir grandi avec ces histoires.

Dans une interview qu’il a réalisée dans une émission de télévision Bbcl’acteur de homme araignée a subi un questionnaire dans lequel il a montré ce qu’il savait de la saga des Assistant de Poudlard. La réalité est que les résultats obtenus laissaient beaucoup à désirer et le plaçaient en dessous de la moyenne, du moins en termes de mémoire et de connaissances. En tout cas, il est clair que Hollande est un fidèle de Harry Potter.

Il y avait cinq questions que le conducteur de Bbc il a fait pour Hollande dans ce jeu, dont il n’a pu répondre correctement qu’à deux (et un troisième pour lequel il avait trop besoin de l’aide des personnes présentes). Il est juste de dire que les bonnes réponses qu’il a obtenues ont été données presque immédiatement et sans hésitation. Il montra d’abord qu’il se souvenait du premier sort jeté par hermione dans la saga (la « Réparation Oculus » avec qui il fixait ses lunettes Harry dans le train pour Poudlard) et puis il a dit sans l’ombre d’un doute quelle était la saison dans laquelle Dumbledore et Harry étaient au début de Le prince de sang-mêlé: Surbitron.

Quelles étaient les questions Hollande n’a pas pu répondre ? Il s’est d’abord trompé quand il a dit combien de points vous obtenez au Quidditch en marquant avec le souafle (il a dit que c’était 25 alors que c’est en fait 10). Il ne se souvenait pas non plus du nom du professeur de sciences moldu qu’il jouait. Caroline Pickles dans Les reliques de la mort, partie 1, Charité Burbage, bien qu’il soit juste de souligner qu’il s’est souvenu qu’elle semblait morte. Le troisième bogue était lié aux animaux que vous pouvez voir si vous avez eu des rencontres avec la mort, les sombrals, qu’il appelait quelque chose comme « Orgueil »mais il se souvenait très bien de la façon dont Luna Lovegood il les a énoncés quand il a expliqué à Harry Potter quelles créatures étaient-ils

+La star hollywoodienne fan d’Harry Potter

Depuis le fanatisme et Harry Potter dont nous parlons, il faut mentionner une actrice de Hollywood qui a montré qu’elle était une fidèle adepte de l’œuvre de JK Rowling. On parle de margot robbiequi a même menti à son ophtalmologiste pour qu’on lui prescrive des lunettes et qu’il puisse en utiliser des similaires à celles que le personnage de Daniel Radcliffe. De plus, elle est mariée à un acteur qui était figurant dans Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, Tom Ackerley. Tu le savais?

