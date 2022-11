Que sait-on du remake d’Escape from New York, le classique de John Carpenter

refait

Le film original mettait en vedette un acteur fétiche de Carpenter dans le rôle de Kurt Russell. Il a été créé en 1981.

Un an avant de tourner l’un des films de la terreur le plus important des années 80 comme La chose et trois après avoir sorti un classique considéré comme l’un des pères du slasher, Halloween, jean charpentier Il a réalisé un film qui est devenu une histoire culte. On parle de Évadez-vous de New Yorkcentré sur la vie d’un homme à qui l’on promet de pardonner tous ses crimes s’il sauve le président d’une prison à Manhattan.

Avec un budget de six millions de dollars et kurt russell en tant que protagoniste, est un emblème du cinéma des années 80 et de la filmographie de jean charpentier. A l’ère de refait et les redémarre, Évadez-vous de New York Il ne lui a pas fallu longtemps pour s’inscrire sur la liste d’attente des longs métrages qui seraient mis à jour. La vérité est que le temps a passé et jusqu’à présent, il n’y a eu aucun progrès concernant ce projet.

Les dernières nouvelles sur le remake de Évadez-vous de New York Cela nous ramène en février 2020. Comme cela a été signalé juste avant que la pandémie n’éclate et que le cinéma ne s’arrête complètement, cela a peut-être influencé le retard du tournage. Bien que cela n’ait pas été confirmé officiellement, tout indique que Leigh Whannelle père de Le jeux de la peur près de james blême, serait en charge de la réalisation de ce remake. Sans aller plus loin, c’est lui qui s’est chargé d’écrire le scénario de ce nouveau film.

+Qu’est-ce que Leigh Whannell a dit à propos d’Escape from New York ?

Dans une interview avec BD, Leigh Whannel a donné quelques détails sur ce que nous pouvons attendre de Évadez-vous de New York. L’un des détails les plus importants passe par la sélection du nouveau protagoniste, qui pour certains devrait être Wyatt Russel (Le faucon et le soldat de l’hiver)le fils de kurt russell. « C’est le moyen le plus évident de conquérir les fans »a déclaré à propos de ce casting.

La vérité est que le script a été retardé par un autre projet qu’il a fait Whannel, L’homme invisible. « J’étais tellement occupé à travailler sur ce film que je n’ai pas eu le temps de conclure cet autre projet. Parfois, le communiqué de presse sort avant que tout ne soit prêt, c’est comme ‘Ne le dites pas au monde !’. Serpent Plissken C’est un personnage emblématique et je pense qu’il fait partie de l’enfance et de l’adolescence des gens. Je vais donc faire très attention à ça. »noté puis souligné : « Quand on parle de Évadez-vous de New Yorknous parlons d’un seul film que vous ne voudrez pas chier ».

