Que sait-on du prochain film de John Cena tourné en Colombie

L’acteur qui joue actuellement pacificateur sur HBO Max a déjà un nouveau projet. Il partagera le plateau avec une star de Des hommes fous et un autre de monsieur robot.

Il est actuellement en tête d'affiche de la nouvelle série de DC, Peacemaker.

Bien qu’en ce moment tous les adeptes de Jean Cena Ils attendent ce qui se passe avec pacificateursérie visible à travers hbo max, il est clair qu’ils voudront connaître la suite de leur carrière. Surtout les fans de l’acteur qui vivent en Amérique latine, puisque la prochaine production de l’artiste sera tournée en Colombie. C’est un film d’action dans lequel il y aura aussi des artistes qui sont passés par monsieur robot et pour Des hommes fous.

Le prochain film dirigé par Jean Cena sera intitulé indépendant et ce sera un mélange de comédie et d’action qui aura Pierre Morell (Pris) en tant que personne chargée de la diriger. Dans votre casting apparaîtra chrétien slater (qui vient d’être confirmé au casting) et Alison Brieà côté du colombien Jean-Paul Rabaconnu pour des productions telles que Le protecteur Oui quartier sauvageentre autres.

indépendant racontera l’histoire d’un ancien membre des forces spéciales (Dîner) qui décide de tout quitter et de fonder une famille aux États-Unis. Après plusieurs années d’une vie routinière, il décidera de sortir de sa retraite et d’accepter un travail pour protéger un journaliste (Brie) qui doit interroger un dictateur qui a peut-être ordonné à ses hommes de l’attaquer. Tout sera interrompu lorsqu’un coup d’État militaire aura lieu qui les forcera tous à s’échapper et à aller dans la jungle.

date limite a rapporté que le projet dispose d’un budget proche de 40 millions de dollars et qu’il atteindra très probablement les plateformes de streaming avant la fin de cette année. Bien sûr, une éventuelle sortie en salles n’est pas à exclure, avec un chiffre comme Dîner. Le film a été écrit par Jacob Lentzd’expérience en spectacles de fin de soirée à partir de Jimmy Kimmeldans ce qui sera ses débuts en tant que scénariste pour un long métrage.

L’avenir de John Cena

Parmi les projets à venir Jean Cena ne faut pas perdre de vue ce qui sera le dixième film de la saga Rapide et furieux. L’artiste s’est présenté comme le frère de Dominic Toretto, Jacob Toretto, et le méchant de F9, qui se rachète alors et retrouve sa relation avec la star de la saga. On sait que ce sera dans la dixième partie et après la confirmation que Dwayne Johnson ne reviendra pas dans la saga, il est clair que Dîner Pourrait prendre la place vide que tu as laissée osciller en termes d’importance pour la franchise.

