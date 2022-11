Que sait-on du nouveau film Godzilla

in

Le titan est celui qui a ouvert le Monsterverse de Warner Bros. Pictures et Legendary en 2014, qui a ensuite été rejoint par Kong.

Même si Godzilla contre Kong Il semblait être le dernier film de la monstreverse construit par Images de Warner Bros. Oui Images Légendaires, il a été confirmé que ce ne sera pas le cas et que cette franchise a encore beaucoup à dire. Le chemin est encore long, mais on sait que Godzilla reviendra sur grand écran avec ce qui sera son quatrième film, après avoir inauguré la saga en 2014, dans un film mettant en vedette Elizabeth Olsen, Aaron Taylor-Johnson et Bryan Cranston comme protagonistes.

En 2024, plus précisément le 15 mars, Godzilla reviendra au cinéma avec une production où l’on verra également plusieurs visages familiers du monstreverse. D’après ce qui a été rapporté, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens, Fala Chen, Alex Ferns et Rachel House Ils sont déjà confirmés au casting. Qui réalisera le film ? adam ailéqui était la personne chargée de Godzilla contre Kong.

Bien que ce ne soit pas son titre officiel, cette nouvelle suite se présente comme Godzilla contre roi 2, ainsi le célèbre singe reviendra vers son vieil ennemi. A cette occasion, ils ne s’affronteraient pas, mais seraient des alliés pour lutter contre une nouvelle menace « colossale », comme il a été expliqué, qui se cache sur Terre et que nous n’avons pas vue jusqu’à présent. Le livret sera pris en charge par Terry Rossio, Jeremy Slater et Simon Barrett.

L’un des temps forts de ce nouveau film de Godzilla est que, comme ils l’ont expliqué, nous ne verrons pas seulement une bataille entre titans mais nous en apprendrons également un peu plus sur l’origine de ces personnages mystérieux qui habitent le cœur de la planète Terre. Actuellement, le tournage se déroule en Australie, dans la ville de Queensland, mais aucune image de cette production n’a fuité.

+La série King Kong arrive sur Disney+

Il est à noter que cela Godzilla contre King Kong 2 ne sera pas la seule présence des monstres géants dans l’industrie puisqu’il a été confirmé que Disney Il travaille également sur une fiction centrée sur le célèbre singe. Ce sera une histoire d’aventure basée sur les livres originaux de Merian Cooperle père du personnage, avec james blême en tant que producteur exécutif. Dans ce cas, nous retournerons à Skull Island pour découvrir une nouvelle origine de King Kong il ne sera donc pas connecté au monstreverse.

