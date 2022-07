Que sait-on de « The Grey Man 2 », un film de Ryan Gosling sur Netflix

La fin de « L’Homme Gris » (« L’homme gris » en espagnol), film d’action netflix avec Ryan Gosling et Chris Evansa ouvert la voie à une suite du film réalisé par Anthony et Joe Russo, et après le succès de la production coûteuse, le service de streaming a confirmé son deuxième opus.

« La réaction du public à The Grey Man a été phénoménale. Nous apprécions beaucoup l’enthousiasme que les fans du monde entier ont eu pour ce film. Avec autant de personnages incroyables dans le film, nous avions toujours voulu que Grey Man fasse partie d’un univers élargi, et nous sommes ravis que Netflix annonce une suite avec Ryan, ainsi qu’un deuxième scénario que nous sommes ravi d’en parler bientôt.», ont déclaré les frères Russo dans un communiqué.

Avant confirmation de Netflix, Les réalisateurs de « L’homme gris » avaient déjà prévu un deuxième film. Lors du Comic-Con en 2020, ils ont indiqué qu’ils voyaient leur nouveau projet comme la première partie d’une nouvelle franchise d’action, bien qu’ils aient reconnu que tout dépendait de la réponse du public.

« Nous nous sommes tous engagés dans le premier film, et cela doit être génial pour nous mener au deuxième film.», a expliqué Joe Russo. « Ceci est conçu comme une série de films et encore une fois potentiellement diversifiés, nous pourrions suivre d’autres personnages mais nous n’allons pas répondre à toutes les questions du film”.

Six est devenu la cible principale de Denny Carmichael, le nouveau chef de la CIA, dans « The Grey Man » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE « L’HOMME GRIS 2 »

La suite de « L’homme gris» mettra en vedette la participation de Ryan Gosling, qui reviendra jouer à Court Gentry, également connu sous le nom de Sierra Six. De plus, Joe et Anthony Russo reviendront en tant que réalisateurs, tandis que Mike Larocca d’AGBO et Joe Roth et Jeffrey Kirschenbaum de Roth Kirschenbaum Films produiront.

Directeur du cinéma mondial NetflixScott Stuber a déclaré que «l’homme gris” n’est que le dernier des multiples partenariats futurs entre le géant du streaming et AGBO, le studio de cinéma indépendant des Russo.

« Avec The Grey Man, les Russo ont livré une émission à couper le souffle que le public du monde entier adore. Nous sommes ravis de continuer à nous associer à eux et à l’équipe d’AGBO alors qu’ils construisent l’univers The Grey Man.dit Stuber.

QUE SE PASSE-T-IL DANS « THE GREY MAN 2 » ?

À la fin de « L’homme gris», Six retourne en prison et Claire est laissée aux soins de la CIA. Cependant, Gentry s’échappe et sauve la nièce de Fitzroy. Qui est la personne qui protège Denny, c’est-à-dire le vieil homme ? Carmichael découvrira-t-il la trahison de Suzanne ? Miranda cherchera-t-elle Six? Ont-ils vraiment détruit toutes les preuves contre les mauvais éléments de la CIA ?

Dans une conversation avec Deadline, Joe Russo a noté que «la suite sera inspirée du roman de Mark Greaney. Traduire d’un support à un autre nécessite souvent une interprétation, mais nous avons une quantité incroyable de matériel source à partir d’un approvisionnement incroyable. Nous nous baserons sur cela pour la suite.”.

Les frères Russo ont révélé qu’Avik San (Dhanush) serait indispensable pour « The Grey Man 2 » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE GREY MAN 2 »

Ryan Gosling comme Court Gentry / Sierra Six

Julia Butters dans le rôle de Claire Fitzroy

Ana de Armas comme Dani Miranda

Rege-Jean Page dans le rôle de Denny Carmichael

Jessica Henwick comme Suzanne Brewer

Dhanush comme Avik San

Donald Fitzroy est mort dans le premier volet de « The Grey Man », donc, Billy Bob Thornton ne fera pas partie de la suite (Photo : Netflix)

« L’HOMME GRIS » AURA UN SPIN-OFF

Netflix et AGBO développent également un spin-off de « The Grey Man », qui, comme le premier film, sera basé sur la série de livres de Mark Greaney. Pour l’instant, les détails de la nouvelle production sont gardés secrets.

La série dérivée del’homme gris» présente les écrivains « Deadpool » et « Zombieland » Paul Wernick et Rhett Reese comme scénaristes. « Faisons quelque chose d’un peu plus nerveux et expérimental avec ça. Cela signifie que l’on sera un R dur. Je ne peux pas en dire plus à ce stade”, Joe a avancé au milieu susmentionné.