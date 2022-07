Que sait-on de Stranger Things – Saison 5 : de quoi s’agira-t-il, casting et plus

Vendredi 1er juillet, Netflix créé les deux derniers chapitres de la quatrième saison de « Stranger Things ». Avec une fin surprenante, nous découvrons quel était le plan de nos protagonistes, comment s’est passé votre combat contre Vecna ​​​​et plus de détails auxquels il a été répondu lors de sa diffusion.

Ainsi, la production mettant en vedette Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder et le reste de la distribution talentueuse, a culminé son quatrième opus. Pourtant, de nombreux followers se demandent déjà de quoi il s’agira, quand sortira-t-il et qui participera à la cinquième saison de la fiction à succès.

Pour cette raison, nous vous dirons tout ci-dessous. ce que l’on sait de la saison 5 de la populaire série Netflix « Choses étranges ».

DE QUOI SERA LA SAISON 5 DE « STRANGER THINGS » ?

Après la fin de la quatrième saison de la série, de nombreux fans se demandent ce qui va se passer dans sa cinquième saison. Bien qu’il n’y ait pas encore de synopsis officiel, duffer mat déjà en avance sur L’emballage quelques détails de ce nouvel épisode : « Nous avons un plan pour la saison 5, nous l’avons présenté à Netflix et ils ont vraiment bien répondu… Je veux dire, c’était difficile. C’est la fin de l’histoire. J’ai vu des cadres pleurer, que je n’ai jamais vu pleurer avant et c’était sauvageil expliqua.

De cette façon, il est confirmé que cet épisode sera très émouvant pour une grande partie du public. Sans aucun doute, après avoir découvert que toute la ville de Hawkins est assiégée et avec deux membres de l’équipe décédés, ce sera certainement la saison avec l’une des plus grandes batailles de la série.

De plus, cette saison abordera ce qui arrivera à Max après sa confrontation avec Vecna, comment l’équipe va s’organiser pour vaincre le grand méchant de la série et, bien sûr, la résolution des conflits amoureux de nos protagonistes.

La cinquième saison de « Stranger Things » abordera ce qui arrivera à Max après sa confrontation avec Vecna, comment l’équipe s’organisera pour vaincre le grand méchant de la série et plus encore (Photo : Netflix)

LA SAISON 5 SERA-T-ELLE LA DERNIÈRE DE LA SÉRIE ?

C’est comme ca. La saison 5 de « Stranger Things » sera le dernier épisode de l’émission télévisée. Cela a été confirmé par les créateurs du programme: « Il y a sept ans, nous avons planifié tout l’arc narratif de « Stranger Things ». A l’époque, on avait prédit que l’histoire durerait quatre à cinq saisons. Il s’est avéré trop gros pour compter en quatre (…) La saison 4 sera l’avant-dernière saison; la saison 5 sera la dernière”ils se sont manifestés.

Cependant, il convient de souligner que ce ne sera pas la fin de la franchise. selon les frères Cancreil y a encore d’autres histoires qui peuvent être racontées à partir de cet univers en mode spin-off : « Il y a encore tellement d’histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things ; de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus »a-t-il été révélé dans un communiqué.

QUELLE EST LA DATE DE PREMIÈRE POSSIBLE DE LA CINQUIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Bien que la deuxième partie de la quatrième saison de « choses étranges” créée le 1er juillet, la date officielle de sortie du cinquième volet de la série télévisée n’a pas encore été confirmée.

Considérant que la saison 3 a été créée en juillet 2019 et la quatrième en juin 2022 (avec un retard compréhensible dû à la pandémie), il est présumé que la cinquième saison pourrait sortir en 2024. Ceci, en tenant compte du fait que les créateurs savent ce qui va se passer dans l’intrigue et compte tenu du temps nécessaire à l’enregistrement et à la post-production.

QUELS ACTEURS SERONT DANS « STRANGER THINGS 5 » ?

En raison des événements récents de la série, une grande partie de la distribution principale reviendra dans la cinquième saison de « choses étranges”. Nous vous disons qui en fera partie, ci-dessous.

Le casting des enfants et adolescents :

Millie Bobby Brown (Onze/Onze)

Finn WolfhardMike

Noah SchnappNoah

Caleb McLaughlin (Lucas)

Gaten Matarazzo (Dustin)

Évier Sadie (Max)

Priah FergusonErica

Les jeunes du groupe :

Joe Kerery (Steve)

Maya Hawke (Robin)

Natalia Dyer (Nancy)

Charlie Heaton (Jonathan)

Edouard Franco (Argyle)

Les adultes de la distribution principale :

David Harbour (Jim Hopper)

Winona RyderJoyce

Bret Gelman Murray

Tom Wlaschiha (Dimitri)

De plus, il est probable que Jamie Campbell Bower revenir en tant que Vecna ​​​​(alias Henry Creel / Number One). Bien que la confirmation officielle soit attendue par Netflix.

QUELS PERSONNAGES NE FONT PLUS PARTIE DE LA SAISON 5 DE « STRANGER THINGS ?

Les acteurs qui ne reviendront probablement pas dans la cinquième saison de « choses étranges» sont ceux qui sont morts lors du tome 2 de la saison 4 de la série. Ainsi, le Dr Brenner (Matthew Modine), apparemment mort en plein désert, ne serait pas dans cet opus.

Un autre qui ne le serait pas non plus est Eddie Munson (Joseph Quinn), qui est mort en combattant dans « Upside Down ». De plus, Jason Carver (Mason Dye), également décédé lors de la dernière bataille de la quatrième saison. Bien qu’ils puissent revenir sous forme de souvenirs, il semble qu’ils soient écartés de l’appartenance à l’équipe de cette édition.

Y AURA-T-IL UN SAUT DANS LE TEMPS DANS « STRANGER THINGS 5 » ?

Tout semble indiquer que la saison 5 connaîtra un gros saut dans le temps en raison de l’âge des acteurs plus jeunes : « Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps. Idéalement, nous aurions tourné (les saisons 4 et 5) l’une après l’autre, mais il n’y avait tout simplement pas de moyen faisable de le faire. », a affirmé l’un des créateurs. Ceci, étant donné que la plupart des acteurs principaux ont plus de 19 ans et que Joe Keery (Steve Harrington) en a déjà 30.

COMBIEN D’ÉPISODES AURAIENT « STRANGER THINGS 5 » ?

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle sur le nombre d’épisodes de cette saison, il faut considérer que les épisodes 1 et 3 comportaient 8 chapitres. Les saisons 2 et 4, quant à elles, en avaient neuf. En ce sens, tout semble indiquer que le cinquième volet de la série aura probablement la même durée que ses prédécesseurs.