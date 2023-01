Que sait-on de Renfield, le nouveau film de Nicolas Cage dans le rôle de Dracula

in

Premières

Il y a quelques jours, le film distribué par Universal Pictures partageait une première bande-annonce qui promettait beaucoup.

© IMDbRenfield.

Ces derniers jours, il y avait une bande-annonce qui peuplait les réseaux sociaux et qui faisait rêver les cinéphiles qui suivaient la carrière de Nicolas Cage. C’est un film qui sera distribué par Images universelles et qui promet d’être l’une des productions les plus intéressantes du premier semestre. De quel film parle-t-on ? De Renfieldune histoire qui mettra également en vedette Nicolas Hoult comme son protagoniste.

Renfield est l’histoire du majordome de draculaqui sera interprété par rien de plus et rien de moins que cage (quelque chose qui en soi nous donne déjà envie de le voir). L’intrigue nous montre un serviteur fatigué de vivre dans l’ombre de ce célèbre monstre, qui va faire l’impossible pour continuer tout seul. Surtout après la rencontre Rebecca Quincy (interprétée par Akwafina) dont il tombe profondément amoureux.

Le synopsis officiel de Renfield assure : « Le mal ne dure pas éternellement sans aide. Dans ce conte moderne sur le serviteur de draculason assistant torturé Renfield il veut échapper aux griffes du patron le plus narcissique de l’histoire, devant lequel il est contraint de chercher continuellement une proie. Renfield il fait tout ce qu’il veut, peu importe à quel point il est dégradant. Ou comblé. Après des siècles de servitude, Renfield est prêt à voir s’il y a de la vie en dehors de l’ombre du Prince des ténèbres. Si seulement je pouvais comprendre comment mettre fin à une relation aussi toxique. ».

Le film devrait arriver en avril de cette année. La personne chargée de la diriger était Chris McKayle même qui a fait LEGO Batman : le filmd’un livret écrit par Ryan Riley (rick and morty). L’idée originale était Robert Kirkmanle créateur même de les morts qui marchent, qui est très clair sur la façon de raconter une histoire intéressante impliquant des monstres. Pour autant que l’on sache, le film appartiendra aux genres de l’horreur, de la fantaisie et de la comédie.

+Le film de Nicolas Cage arrivé il y a quelques jours

si de Nicolas Cage Il s’agit, il y a un film qui vient d’arriver aux États-Unis et qui n’a toujours pas de date de sortie en Amérique latine. On parle de L’ancienne façonun film dans lequel l’acteur de Le poids des talents il se met dans la peau d’un cow-boy téméraire nommé Colton Briggs, qui après avoir rencontré la femme de sa vie laisse derrière lui la vie des armes à feu et la mort pour fonder une famille. Cependant, lorsque quelqu’un assassine sa femme, il sera obligé de reprendre sa vieille habitude pour obtenir une vengeance bien méritée.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?