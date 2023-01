Que sait-on de MaXXXine, la suite de X et Pearl ?

Premières

Les deux productions réalisées par Ti West ont fait fureur parmi les amateurs de slasher. Mia Goth est la protagoniste.

© IMDbMia Goth.

En 2022, main dans la main avec A24 nous avons appris à connaître en profondeur les capacités d’agir de mia gothique en ce qui concerne l’horreur. L’actrice de 29 ans a été la protagoniste de deux des slashers qui ont surpris l’année dernière, X Oui perleoù il était dirigé par à l’ouest. Mais ce ne sera pas tout, puisqu’un troisième volet intitulé MaXXXine.

Pour le moment, aucune date officielle n’a été confirmée pour la première de MaXXXine et le tournage était censé avoir déjà commencé. Cependant, il a fini par être retardé et il ne commencera qu’à la mi-février avec à l’ouest une fois de plus en tant que directeur et mia gothique comme protagoniste. En outre, Eliot Rocket reviendra pour être le directeur de la photographie et Thomas hamacle décorateur.

Dans une interview avec regarde qui j’ai trouvé, Rocket a confirmé que la suite se déroulerait cinq ans après les événements vus dans X. Dans ce contexte, nous verrons Maxine (gothique) installée à Los Angeles donc, bien que cela n’ait pas été officialisé, il est probable que nous la verrons faire sa carrière très recherchée dans Hollywood.

La production sera un peu plus longue que les deux précédentes en termes de calendrier de tournage et durera plus de semaines. Si tout se passe bien, l’idée est que le montage soit terminé avec rapidité pour que MaXXXine voir la lumière fin 2023. Dans tous les cas, il se peut aussi qu’elle soit reportée à 2024.

+Quand Pearl arrive-t-il au cinéma en Argentine

Il y a quelques jours, il a été officiellement confirmé que la suite de X Il sera disponible dans certaines salles du pays. Le film de A24 Il sera visible à partir du 18 février prochain. Où? Dans la capitale fédérale, par exemple, il a déjà été confirmé sur le panneau d’affichage du Cinéma Lorcaoù ils projetteront également La baleinele film dans lequel il joue brendan fraser.

