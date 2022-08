Que sait-on de l’action en direct Paprika, un film de Satoshi Kon

Il a récemment été confirmé que Studios Amazon et le producteur esprit de la ruche travaillera sur une nouvelle version live action de »Paprika », le célèbre roman créé par Yasutaka Tsutsui qui a été publié pour la première fois en 1993 et ​​une adaptation manga est sortie en 2003. En 2006, le roman a été adapté en film d’animation mettant en vedette Megumi Hayashibara, Toru Furuya, Akio Otsuka et dirigé par Satoshi Kon. À présent, Cathy Yan dirigera la première version live-action du roman.

Yan a participé à des projets tels que la comédie dramatique « Dead Pig » (2018) et « Selon ma mère » (2016), lauréate d’un prix Sundance. Il a également réalisé »oiseaux de proie » (2020) de DC, qui se concentrait sur Harley Quinn et sa compagnie, et mettait en vedette Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ali Wong, et plus encore. Ce film a fait d’elle la première femme asiatique à réaliser un film de super-héros et le choix parfait pour réaliser cette nouvelle histoire de science-fiction d’Amazon.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Dragon Ball » domine le box-office aux États-Unis et au Canada

De quoi parle Paprika ?

Décrite comme une « série de science-fiction axée sur les personnages », l’histoire suit Atsuko Chiba, une scientifique de premier plan en psychothérapie et chercheuse principale à l’Institut de recherche psychiatrique. Elle utilise souvent son alter ego Paprika pour surveiller et faire partie des rêves de ses patients, étant un nouveau moyen de développement pour traiter la maladie mentale.

Pour soutenir davantage sa méthode, un collègue d’Atsuko crée une version miniature des appareils d’analyse de rêves existants en l’appelant le DC Mini. Cependant, les choses commencent à se compliquer une fois le nouvel appareil volé, permettant à une personne inconnue d’entrer par effraction et d’exercer un contrôle mental sur les rêves de n’importe qui.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Space Channel 5’ aura une adaptation cinématographique de Sega

De la même forme, Masi Oka Oui Jason F Brown Hivemind sera producteur exécutif, tandis que Yan produira ‘Paprika’ avec son partenaire de longue date frêne sarohia sous sa marque Rewild. Pour le moment, peu d’informations sur le projet sont connues et il n’a toujours pas de date de sortie.