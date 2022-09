Que sait-on de la présence de Leonardo DiCaprio dans « The Squid Game »

Sans aucun doute, Netflix a trouvé sa nouvelle poule aux oeufs d’or dans « le jeu du calmar« , une série qui a été créée l’année dernière et a fait sensation dans le monde entier, ils ont donc fait de leur mieux pour confirmer l’enregistrement d’une deuxième saison, ce qui n’était pas dans les plans originaux des créateurs.

Depuis, plusieurs rumeurs se sont créées sur la possible date de sortie, les acteurs et, évidemment, l’intrigue du deuxième volet, mais l’une de celles qui a le plus attiré l’attention des adeptes de cette production sud-coréenne est la possibilité que le L’acteur oscarisé Leonardo DiCaprio fait partie du casting.

Et c’est que le scénariste lui-même Hwang Dong-hyuk a mentionné le nom du célèbre acteur hollywoodienexcitant tous les adeptes de la production, nous allons maintenant détailler ce qui va se passer à cet égard et quelle est l’idée que, pour le moment, nous avons concernant sa présence.

Lee Jung-jae dans son personnage de Seong Gi-hun dans « The Squid Game » (Photo : Netflix)

LEONARDO DICAPRIO SERA-T-IL DANS « THE SQUID GAME » ?

Netflix a organisé un événement en l’honneur de « The Squid Game » et Hwang Dong-hyuk était présent. C’est ainsi qu’il adressa quelques mots au public et parla un peu de la deuxième saison de la série, annonçant qu’il n’y aura pas d’acteurs célèbres de États Unismais tout se fera en Corée.

Cependant, il a lui-même mentionné Leonardo DiCaprio comme faisant partie du casting pour une troisième saison. Et cela est arrivé parce que l’artiste s’est déclaré fan de sa production.

« Il n’y aura pas d’acteurs hollywoodiens bien connus dans la deuxième saison. Ce n’est pas le plan et, si les choses changent, peut-être dans la troisième saison, mais dans la deuxième saison, le décor est toujours la Corée. Leonardo DiCaprio a déclaré qu’il était un grand fan de « The Squid Game », alors peut-être que si le temps et les circonstances le permettent, nous pouvons l’inviter à rejoindre les jeux. »a dit.

De cette manière, il précise sa position sur la participation de Leonardo DiCaprio au film, mais confirme également qu’une troisième saison arrive.

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE LA DEUXIÈME SAISON ?

Dans l’événement en question, l’écrivain a assuré qu’il y a déjà un calendrier et, apparemment, rien ne presse et ils prendront le temps nécessaire car les enregistrements ne commenceront que l’année prochaine.

C’est à cause de ça les chapitres de la nouvelle saison seront vus sur Netflix en 2024donc, si vous êtes un fan de la série, vous devez encore attendre quelques années.

BANDE-ANNONCE DE LA PREMIÈRE SAISON