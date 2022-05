Que sait-on de la comédie mexicaine dans laquelle Drake Bell jouera

Pendant de nombreuses années, le chanteur et acteur Drake Bell a exprimé son affection pour le Mexique, l’un de ses rêves étant de jouer dans un film mexicain. Maintenant dans la 75e édition du Festival de Cannes, il a été confirmé que le protagoniste de « Drake et Josh » jouera dans un nouveau projet dont le tournage commencera fin 2022 dans l’état de Jalisco.

À travers ses réseaux sociaux, l’artiste a exprimé son enthousiasme face à la nouvelle en écrivant : « Je suis tellement excité de commencer la production de mon nouveau film que j’ai écrit pour le Mexique ! Arriver à produire un film que j’ai créé avec ma femme est incroyable et un rêve devenu réalité. » Le producteur mexicain Agavia Studios sera en charge du développement de la bande avec la production étant en charge de Gonzalez Ruiz de Velasco Oui Janet Bell.

De quoi parlera le nouveau film de Drake Bell ?

Le nouveau film avec Bell n’a pas encore d’intrigue définie ni quels acteurs seront dans son casting, on sait que ce sera une comédie romantique. Agavia Studios a révélé une déclaration sur le nouveau projet :

« Avec une large filmographie d’environ 30 titres, l’acteur, chanteur, auteur-compositeur et musicien californien a exprimé son intérêt à jouer, dans le septième art, une comédie romantique aux attentes commerciales qui pourrait signifier sa deuxième lettre d’amour au Mexique, sa deuxième maison « , peut-on lire dans le communiqué partagé sur Instagram.

De même, Drake Bell lui-même a partagé une publication avec le communiqué, accompagné de quelques photos avec les membres de la société de production.

Il y a quelque temps, le chanteur avait déjà exprimé son désir de participer à un film mexicain, et plus précisément une comédie, avec la demande de collaborer avec l’actrice mexicaine Yalitza Apparicioqui est devenue célèbre après son rôle dans »Roma », réalisé et produit par Alphonse Cuaron. Il ne sait toujours pas si Yalitza participera à cette nouvelle production.

Drake Bell a considéré le pays mexicain comme sa deuxième patrie, beaucoup de ses messages sur ses réseaux sociaux étant écrits en espagnol et les fans se souvenant de lui pour sa performance dans la série populaire « Drake et Josh ». L’expression « hey, calm old man » qui est née du doublage latin de la série, a été référencée à plusieurs reprises par l’acteur.