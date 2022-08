Que sait-on de Blackfyre et Dark Sister, les puissantes épées Targaryen de « House of the Dragon »

Après une longue attente, ce 21 août 2022 crée « House of the Dragon », le préquelle de la série télévisée à succès « Game of Thrones ». cette fabrication racontera la guerre entre les membres de la famille Targaryen, avec des batailles mettant en vedette des dragons incroyables qui constitueront une partie importante de l’histoire.

Ainsi, en plus de la présence de ces êtres fantastiques impressionnants, de nombreux fans de la franchise sont également enthousiasmés par l’apparition des épées de la dynastie que nous avons rencontrées il y a des années avec Daenerys Targaryen.

Ensuite, découvrez ce que l’on sait sur feu noir Oui soeur noireles puissantes épées Targaryen de la série hbo max « Maison du Dragon”.

QUE SAIT-ON DU « FUEGOSCURO » ?

Selon « The World of Ice and Fire » et ce que « Ice and Fire Wiki » recueille, Blackfyre et Sœur Noire étaient les deux seules épées en acier valyrien apportées par les Targaryen depuis Valyrie un Dragon de roche avant la Malédiction. Le premier a été utilisé par Aegon I Targaryen ‘Le Conquérant’qui l’a porté longtemps, pour tuer Qhorin Volmark à la fin de la guerre de conquête.

De plus, il l’a également utilisé pour tuer le champion présumé de la Maison Toland, avant de découvrir qu’il était le bouffon de Ghost Hill. plus tard quand il est mort Aegon je, a été incinéré à l’épée. Ne subissant aucun mal, il a été ramassé par le roi Aenys Ier Targaryensqui l’a donné à son frère Maegor ‘Le Cruel’.

Au fil du temps, l’épée a été transmise d’un dirigeant à l’autre, même le roi Daeron Ier Targaryens il l’a utilisé dans sa Conquête de Dorne, une bataille dans laquelle il est mort. Plus tard, Aegon IV « Les indignes » il l’a donné à son fils bâtard Démon Blackfire. À l’heure actuelle, ses allées et venues sont inconnues.

L’épée Blackfyre dans « House of the Dragon » (Photo: HBO)

QUI ONT ÉTÉ LES PORTEURS DE « FUEGOSCURO » ?

Roi Aegon Ier Targaryen

Roi Maegor Ier Targaryen

Roi Jaehaerys Ier Targaryen

Roi Aegon II Targaryen

Être Alfred Broome

Roi Daeron Ier Targaryen

Ser Daemon Blackfyre

Aemon Feunoir

Ser Aegor Bittersteel

QUE SAIT-ON DE L’ÉPÉE ‘DARK SISTER’ ?

‘soeur noire’ C’est la deuxième épée en acier valyrien de la Targaryen. On présume que cela aurait pu être forgé par un guerrier, puisque sa fine lame a été conçue pour être utilisée par la main d’une femme.

Selon « The World of Ice and Fire » et ce que « Ice and Fire Wiki » recueille, Visenya Targaryens Elle était experte dans le maniement de cette épée, s’étant entraînée aux côtés de son frère, King Aegon Ier Targaryen, depuis mon enfance. Après avoir été attaqué à King’s Landing, Visenya l’a sauvé. Pour cela, la garde royale a été fondée.

L’épée a été donnée au prince Maegor et, de là, à divers membres de la dynastie. Démon Targaryenpar exemple, a été anobli et a reçu le soeur noire pour son habileté. Heures supplémentaires, Rivières Brynden ‘Seigneur corbeau de sang il aurait emporté l’épée avec lui en partant pour le Mur. Depuis lors, ses allées et venues sont inconnues.

L’épée Dark Sister dans « House of the Dragon » (Photo: HBO)

QUI ONT ÉTÉ LES PORTEURS DE ‘DARK SISTER’?

Reine Visenya Targaryen

Prince Maegor Targaryen

Roi Jaehaerys Ier Targaryen

Prince Baelon Targaryen

Prince Démon Targaryen

Prince Aemon Targaryen

Lord Brynden Rivers

COMMENT REGARDER « LA MAISON DU DRAGON » ?

La série « Maison du Dragon» (intitulé «la maison du dragon”, en espagnol) s’ouvre dans hbo max la 21 août 2022. A partir de cette date, la production sera disponible à l’international sur ladite plateforme de streaming.