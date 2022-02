Que regarder sur Netflix ce week-end : une mini-série à savourer en seulement deux jours

Netflix

Netflix est l’une des plateformes avec le contenu idéal pour le week-end. Un immense catalogue ouvre la possibilité de profiter d’une bonne production les jours de congé. Vous ne savez pas quoi voir ? Ne manquez pas cette mini-série idéale à savourer en deux jours !

Ça fait un moment depuis Netflix C’est la plateforme avec le plus d’utilisateurs enregistrés. Cela implique que, grâce à ses chiffres, il pourrait devenir le géant du streaming. Avec plus de dix ans en vigueur, il est toujours très choisi par les fans et c’est grâce à son contenu original. Car, au-delà du fait qu’il possède quelques productions sous licence, sa capacité à créer des séries ou des films exclusifs a été incroyable.

De grands et importants projets sont nés de Netflix et, sans aucun doute, l’entreprise de Ted Sarandos a tout pour continuer à croître. C’est que, maintenant, une nouvelle stratégie a été lancée qui implique d’opter pour des contenus courts. C’est-à-dire que la série a cessé d’être plus de dix saisons et a commencé à en avoir au plus quatre. De plus, les épisodes sont plus courts et il y en a moins pour chaque numéro.

Apparemment, c’est une formule qui fonctionne parfaitement puisque les mini-séries sont devenues les grandes alliées du week-end. Avec deux jours de congé, rien de mieux que de profiter d’un strip dont la conclusion peut être rapidement dévoilée. À tel point que, pour aujourd’hui et demain, de Spoiler, nous avons la recommandation parfaite. Vous ne savez pas quoi voir ? Ici, nous vous laissons tout sur la série que vous allez adorer.

La mini-série Netflix à regarder en seulement deux jours :

Il existe de nombreuses fictions Netflix qui peut être vu en seulement 24 heures, mais aucun n’est comparable à Amour et Anarchie. Avec une seule saison de huit épisodes, cette bande a été créée en 2020 et a été un succès complet. D’origine suédoise, la série a été créée par Lisa Langseth et combine non seulement la romance, mais a également un soupçon de drame et de comédie. De plus, la réalité est que la subtilité d’être huit courts épisodes a fait de la bande quelque chose d’inégalé.

De quoi s’agit-il Amour et Anarchie? Le synopsis officiel se lit comme suit: « La série de huit épisodes met en vedette Sofie, une consultante axée sur la carrière, mariée et mère de deux enfants. Lorsque Sofie se voit confier la tâche de moderniser une maison d’édition traditionnelle, elle rencontre Max, un technicien en informatique, et les deux commencent un jeu de séduction. Sofie et Max se défient secrètement de faire des choses qui défient les conventions de la vie moderne. C’est une aventure innocente au début, mais à mesure que les défis deviennent plus audacieux, les conséquences atteignent des niveaux incontrôlables.”.

Et, bien qu’il ait une intrigue assez prévisible, il a suffisamment de charme pour accrocher les utilisateurs. Avec Ida Engvoll dans le rôle de Sofie et Bjorn Mosten dans le rôle de Max, il a la fraîcheur nécessaire pour accompagner ceux qui veulent le voir le week-end. Aussi, il faut noter qu’une autre saison sortira ! On ne sait pas encore quand, mais c’est officiel.

