Que regarder sur Netflix ce week-end : un thriller psychologique et une série qui vient de sortir

Vendredi est arrivé et, si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, de Spoiler, nous avons deux recommandations à ne pas manquer. Fan de séries ou de films ? Ce sont les deux meilleures options pour ce week-end.

Commencez le week-end et encore une fois Netflix s’allume dans des milliers de foyers. La plate-forme, commandée par Ted Sarandos, a réussi à se positionner comme le plus choisi lorsqu’il s’agit de profiter d’un bon produit pour passer les jours de repos. Et, même s’ils ont récemment confirmé que Abonnés perdus pour la première fois en 10 ansà l’heure actuelle, son catalogue continue d’être dans la plus haute estime.

A tel point que, lorsque le week-end commence, les fans continuent de choisir de profiter le N rouge dans sa totalité. Ceci est dû au fait Netflix toujours réussi à avoir un catalogue varié dans lequel les fans trouvent le moyen de s’amuser. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas quoi voir ces jours-ci, chez Spoiler, nous avons les deux meilleures options.

+ Que regarder sur Netflix : un thriller et une série qui vient de sortir :

1. Un thriller psychologique :

Pour ceux qui sont fans de films et surtout de suspense, Netflix a l’option parfaite : L’intrus. Ce long métrage n’est pas original à la plateforme, mais il est actuellement en tête du Top 10 le plus regardé. D’une durée de 1h40, le film a le rôle principal de Dennis Quaid Oui Michel Ealey.

Le synopsis officiel indique : «Après avoir emménagé dans la maison de leurs rêves dans la Napa Valley, un couple se rend compte que l’étranger qui la leur a vendue n’est pas entièrement motivé pour passer à autre chose.”.

2. Une série qui vient de sortir :

Maintenant oui, pour ceux qui ont un fanatisme pour la fiction et qui recherchent des contenus innovants, Netflix vient d’enrichir son catalogue bouchon de coeur. Avec une saison de huit épisodes, cette série est basée sur bande dessinée alice oseman et suit l’histoire de Charlie et Nick, deux jeunes qui, contre toute attente, trouvent l’amour.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Un garçon rencontre un autre garçon. Ils deviennent amis. Ils tombent amoureux. Lorsque l’adorable Charlie et le fan de rugby Nick se rencontrent, ils découvrent rapidement que leur amitié improbable se transforme en une romance inattendue. Charlie, Nick et leurs amis doivent parcourir ce chemin de découverte et d’acceptation, s’offrant mutuellement le soutien dont ils ont besoin alors qu’ils apprennent à trouver leur moi le plus authentique.”.

