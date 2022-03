Que regarder sur Netflix ce week-end : les 3 meilleurs films de la plateforme

Netflix Il a cessé d’être une simple entreprise, mais est devenu un grand empire dans le monde entier. Avec plus de dix ans d’exploitation en dehors des États-Unis, son succès est imparable et, en fait, c’est la plateforme de streaming avec le plus d’abonnés. C’est que, malgré le passage du temps, les téléspectateurs continuent de le choisir comme type de service à la demande lorsqu’il s’agit de regarder des films ou des séries dans le confort de leur foyer.

De plus, le grand point en faveur qu’il a Netflix est qu’il a su devenir le grand allié de ses utilisateurs, leur donnant ainsi une raison de plus de continuer à les choisir. En effet, son contenu est si complet qu’il propose des options pour tous les goûts et tous les âges. Qu’il s’agisse de films ou de séries, ils sont divisés en différents genres et différentes intrigues. Mais, si vous ne savez pas quoi choisir ce week-end, de Spoiler nous vous révélons quelles sont les trois meilleures bandes sur la plateforme pour en profiter.

Top 3 des films Netflix :

3. À bout de souffle :

A noter que ce film n’est pas original à la plateforme, mais cela n’enlève rien à son succès. En effet, il a été ajouté au catalogue Netflix il y a moins d’un mois et mène déjà le classement des non-anglophones les plus joués avec 26 030 000 heures vues. D’origine française, ce film met en vedette Franck Gastambide et mêle action, suspense et drame.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Après n’avoir reculé devant rien pour cacher un accident, la vie d’un flic corrompu échappe à tout contrôle lorsqu’il reçoit des menaces d’un mystérieux témoin.”.

2. Deux contre Ice :

Publié le 2 mars dernier sur la plateforme de streaming, Deux contre la glace Il attire tous les regards des fans. Il est déjà deuxième du palmarès des films anglophones les plus regardés avec 30 730 000 heures vues et a tout pour continuer à grandir. Rempli de drames et d’aventures, c’est l’un des films d’époque les mieux réalisés de ces derniers temps et raconte une histoire vraie d’amitié, d’amour et de survie.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « En 1909, l’expédition arctique du Danemark, dirigée par le capitaine Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau), cherchait à réfuter la revendication américaine sur le territoire nord-est du Groenland. La revendication était fondée sur l’hypothèse que l’île était divisée en deux parties de terre différentes. Laissant son équipage sur le navire, Mikkelsen s’est aventuré sur la glace avec l’un des membres d’équipage les moins expérimentés, Iver Iversen (Joe Cole). Les deux ont réussi à trouver la preuve que le Groenland est une seule île, mais le retour au navire a été beaucoup plus long et plus tortueux qu’ils ne l’avaient prévu. Après avoir survécu à une faim extrême, à la fatigue et à une attaque d’ours polaire, ils sont arrivés au point de départ, mais leur navire avait coulé dans la glace et le camp a été abandonné. Maintenant, ils doivent se battre pour leur vie en attendant d’être secourus. Au fil des jours, son esprit a commencé à se déconnecter de la réalité pour laisser place à la paranoïa et à la méfiance, un mélange très dangereux dans la lutte pour survivre.”.

1. Week-end en Croatie :

C’est l’une des dernières sorties de Netflix et celle qui attire le plus tous les fans. La grande preuve en est que a été créée le 3 mars et, depuis lors, elle a déjà cumulé 44 450 000 heures de visionnage, un chiffre qui le positionne en tête du classement des films anglophones. Mettant en vedette Leighton Meester, ce film mélange l’amitié avec l’action, les mensonges et les crimes uniques. Un thriller qui, sans aucun doute, convient pour passer le week-end collé à la plate-forme.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Une escapade d’un week-end en Croatie pour une femme (Leighton Meester) est gâchée lorsqu’elle est accusée d’avoir tué sa meilleure amie (Christina Wolfe) et, dans ses efforts pour découvrir la vérité, découvre un douloureux secret..”.

