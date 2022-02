Que regarder sur Netflix ce week-end : les 2 meilleurs films d’action et d’amour à apprécier

Dans les derniers temps et, surtout après la quarantaine, Netflix est devenue l’une des plateformes les plus populaires et les plus fidèles pour les utilisateurs. Il est en vigueur depuis plus d’une décennie et, malgré le passage des années, il continue de croître et, apparemment, il n’a pas l’intention que cela s’arrête. Eh bien, ses stratégies fonctionnent toujours et c’est pourquoi les téléspectateurs continuent de la choisir.

En fait, même s’ils ont eu une année difficile en 2020 avec peu de sorties originales, maintenant Netflix Il a relevé la tête et n’arrête pas de faire des pitchs qui finissent par faire fureur. A tel point que, le week-end, le N rouge est le plus choisi pour passer les jours de repos accompagné d’une bonne série ou d’un film. Donc, pour ce samedi et ce dimanche, ce sont les 2 meilleurs films d’amour et d’action à apprécier.

Les 2 meilleurs films d’amour et d’action à voir sur Netflix :

+ 2 films d’amour :

1. La station balnéaire :

Cette comédie romantique est sortie l’année dernière sur Netflix et est idéale à apprécier le temps d’un week-end. De plus, à l’approche de la Saint-Valentin, ce long métrage dépeint l’amour de manière emblématique.

Synopsis officiel : « Dans cette comédie romantique, une chanteuse pop en herbe (Christina Milian) accepte à contrecœur d’aller à un spectacle dans un luxueux complexe de l’île Maurice pour découvrir que l’événement est le mariage de son ex. Bien qu’elle essaie de ne pas laisser la mariée, Beverly, découvrir sa relation précédente avec Jason (Jay Pharoah), le nouveau futur mari, Erica ne peut s’empêcher d’avoir à nouveau des sentiments pour lui, même malgré toutes les tentatives de le frère du marié (Sinqua Walls) pour les empêcher de retomber amoureux. Une histoire d’amour tendre et drôle qui explore les liens de l’amour et de la famille. Est-ce qu’Erica chantera au mariage de Beverly… ou au sien ?”

2.Mary Shelley :

C’est un drame romantique qui a été créé en 2017, et même s’il dure deux heures, c’est le film parfait pour tomber amoureux. Mettant en vedette Elle Fanning, cette histoire se déroule au XVIIIe siècle et suit la vie du véritable créateur de Frankenstein. Un adolescent rêveur déterminé à marquer le monde.

Synopsis officiel : « Mary Wollstonecraft Godwin n’avait que 16 ans quand, par amour, elle est devenue Mary Shelley, la courageuse féministe qui a écrit Frankenstein”.

+ 2 films d’action :

1. La vieille garde :

C’est l’un des rares films sortis en 2020, pendant la pandémie et, malgré le fait que deux ans se soient écoulés depuis sa première, c’est toujours un succès. Un film qui englobe action et fantaisie avec cinq protagonistes qui éblouissent par leur travail et montrent pourquoi Netflix est le meilleur pour ce type de combinaison.

Synopsis officiel : « Un guerrier nommé Andy (Charlize Theron) dirige un groupe secret de mercenaires unis par leur immortalité qui se sont battus pendant des siècles pour protéger le monde des mortels. Mais après que l’équipe a été recrutée pour mener à bien une mission d’urgence et que leurs capacités extraordinaires ont été découvertes, Andy et Nile (KiKi Layne), le plus récent membre de leurs rangs, sont ceux qui doivent l’aider à éradiquer la menace de ceux qui ont l’intention de répliquer. .et profiter de sa puissance à tout prix”.

2. Le code de la peur :

Avec Jason Statham dans le rôle de Luke Wright, Le code de la peur mêle action et suspense dans un film d’1h30. La corruption des autorités et la protection d’une fille de 12 ans sont ce qui amène le protagoniste de ce film à se plonger dans de grandes aventures qui pourraient cependant lui poser quelques problèmes.

Le synopsis de FilmAffinity se lit comme suit : « Mei, une fille chinoise vivant dans le monde souterrain de New York, a un esprit prodigieux pour les mathématiques. Les triades chinoises, la mafia russe et même la police de New York sont après elle car en sa mémoire elle garde un code secret d’une grande importance pour chacun d’eux. Le destin la fait croiser Luke (Jason Stattham), un ancien agent d’élite qui a touché le fond et est devenu un échec. Ensemble, ils concevront un plan pour se débarrasser des poursuivants de la fille”.

