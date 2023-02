Que regarder sur Netflix ce 14 février pour la Saint-Valentin

Netflix

Que ce soit avec des amis, votre partenaire ou avec vous-même, nous vous montrons une liste de films à regarder ce 14 février et célébrer la Saint-Valentin.

©NetflixIn Your House or Mine met en vedette Reese Witherspoon et Ashton Kutcher

Quoi de mieux qu’une bonne dose de « Netflix & Chill » (clin d’oeil) pour passer ce 14 février, alors on s’est fait une liste de films à regarder pour la saint valentinSoit avec vos amis, votre partenaire, une personne spéciale et bien sûr, avec vous-même, voici quelques options.

Pour ce jour, Netflix a préparé la collection « L’amour est dans l’air », mais nous avons également inclus quelques contenus qui ne sont pas dans cette collection, mais sur la plateforme de streaming, qui ils feront soupirer Cupidon lui-même.

+ Votre maison ou la mienne

Les meilleurs amis (et opposés polaires) Debbie et Peter échangent des maisons pendant une semaine, et ce qu’ils découvrent sur leur vie pourrait ouvrir les portes à l’amour. Avec Reese Witherspoon et Ashton Kutcher.

+ J’ai votre nom gravé

En 1987, lorsque la loi martiale a été levée à TaïwanJia-han et Birdy tombent amoureux au milieu des pressions familiales, de l’homophobie et de la stigmatisation sociale. Le film met en vedette Edward Cheng et Tseng Jing-Hua.

+ bataille d’amour

Les créations coréennes vont au-delà des séries comme Capacité physique 100 et pour montrer cette cassette romantique : « Pour un avocat qui déteste perdre face aux hommes et un acteur qui se méfie des femmes, l’amour est la guerre. Mais de la haine à l’amour il y a un pas« .

+ si tu savais

Cette cassette ne pouvait pas être hors de notre liste de films romantiques à regarder sur Netflix cette Saint-Valentin, car elle raconte l’histoire de l’adolescente Ellie Chu, qui accepte d’écrire une lettre d’amour à une athlète qui cherche son aideCependant, ils finissent par devenir amis et la romance se tourne vers la même personne.

+ Toutes les fois où nous sommes tombés amoureux

Ce film espagnol dépeint la relation d’Irene et Julio, qui sont tombés amoureux plusieurs fois, se sont séparés plusieurs fois et ont réessayé. « Vont-ils un jour trouver leur happy end ? », s’interroge la plateforme de streaming.

+Alex Folamour

Alex Truelove envisage de perdre sa virginité au profit de sa charmante petite amie Claire, mais tout s’effondre lorsqu’il rencontre le tout aussi adorable Elliot et commence à remettre en question son orientation sexuelle.

