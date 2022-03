Que regarder sur Netflix : 2 films qui viennent de sortir et qui vont changer votre week-end

in

Netflix

Mars est presque à mi-chemin, mais Netflix a encore de grosses sorties à faire. Apprenez à connaître les 2 films qui ont été présentés aujourd’hui et vous ne devriez pas les manquer.

©NetflixFruits du vent avec Lily Collins

Il ne fait aucun doute que la grande stratégie de Netflix continuer à capter ses utilisateurs, c’est renouveler son catalogue mois après mois. Le géant du streaming, comme on appelle ce service à la demande, est l’un de ceux qui comptent le plus d’abonnés dans le monde et, pour continuer à occuper cette position, il doit faire de son mieux pour ne pas ennuyer ceux qui le choisissent. À tel point que, pour cette raison, ils ont un contenu si étendu.

la bibliothèque de Netflix Il convient à tous les âges et varie dans tous les genres : romance, action, drame, science-fiction, horreur, etc. En fait, c’est pour cette raison même qu’il est devenu l’un des favoris lors du choix d’une bonne production pour le week-end. Les jours de repos, le N rouge est le grand allié des fans lorsqu’ils ont besoin de se déconnecter de la semaine et, par conséquent, de Spoiler, nous recommandons ce qu’il faut voir ces deux jours.

D’ailleurs, il faut préciser qu’à cette occasion il s’agit de deux films très différents, mais inédits ! Aujourd’hui, vendredi 18 mars, Netflix a deux grandes premières dans son contenu et l’une a Lily Collins comme protagoniste tandis que l’autre a Maxi Iglesias comme personnage principal. Rencontre-les.

Les 2 nouveaux films Netflix à voir absolument ce week-end :

1. Fruits du vent :

D’une durée de 91 minutes, Fruits du vent met exclusivement en vedette Lily Collins et est réalisé par le mari de l’actrice, Charlie McDowell. En outre, il a également l’excellent travail de Jason Segel et Jesse Plemons dans le cadre du casting qui accompagne le personnage principal. Ce film est un thriller psychologique à la Hitchcock avec une belle performance de Collins qui l’éloigne complètement de son rôle de Émilie à Paris.

« Dans ce thriller Hitchcockien, un homme s’introduit par effraction dans une maison de vacances vide, mais les choses tournent mal lorsque le propriétaire et sa jeune femme arrivent à l’improviste.», souligne le synopsis officiel. Un casting réduit et une prémisse qui ne nécessite aucune explication supplémentaire font de ce long métrage quelque chose d’intrigant et d’engageant.

2. Jusqu’à ce que nous nous revoyions :

Comme le précédent, ce film ne dure que 96 minutes et mérite d’être un succès. Loin du psychologique Fruits du vent, Jusqu’à ce que nous nous revoyions est un drame romantique qui mêle histoire, passion, travail et admiration.

« Salvador, un architecte espagnol bourré de travail, se rend dans la captivante ville de Cusco, au Pérou, pour construire un nouvel hôtel pour la chaîne de sa famille. Il y rencontre Ariana, une artiste passionnée qui lui apprendra à apprécier la beauté de chaque instant.», indique le synopsis officiel. Et, avec Maxi Iglesias (Valéria) en tant que protagoniste, ce film est capable d’attirer tous les regards.

