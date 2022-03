Que regarder ce week-end ? : HBO Max a le film idéal

hbo max

Le catalogue HBO Max devient de plus en plus frappant et, pour cette raison, la plateforme est le grand allié des week-ends. Découvrez quelle est la recommandation idéale pour profiter de ces deux jours de repos.

Le week-end est là, les deux jours idéaux pour se reposer et se vider l’esprit. Par conséquent, il n’y a rien de mieux qu’une bonne production qui attire, divertit, amuse et suscite l’intrigue. Et, sans aucun doute, les plateformes de streaming sont les alliées parfaites car leur contenu possède ces caractéristiques indispensables. Même si, parmi tous les services à la demande, celui qui attire le plus l’attention est hbo maxqui est arrivé récemment en Amérique latine, mais comptait des milliers d’abonnés.

Avec un catalogue renouvelé tous les mois, hbo max Il continue de prouver qu’il est le compagnon idéal des jours de repos. Eh bien, son contenu est varié puisqu’il propose des productions de tous genres, parfaites pour tous les âges et tous les goûts. Cependant, pour ce week-end, il y a un film qui fait sensation sur la plateforme et il est impossible de passer à côté car il sert à passer un grand moment de distraction.

Il s’agit de L’été que nous vivonsavec Blanca Suárez et Javier Rey. D’origine espagnole, ce film est sorti en 2020 et a été un succès complet. C’est pourquoi, maintenant, avec son arrivée sur la plateforme de streaming, les fans l’ont à nouveau choisi, ce qui en fait un véritable engouement. Combinant romance et drame, ce long métrage a obtenu une nomination pour le Goya cette année-là et, bien qu’il n’ait pas gagné, il s’est avéré être l’une des meilleures premières de la pandémie.

Le résumé qui indique la plateforme dit : «Lors d’un stage dans un journal d’une ville côtière de Galice, un étudiant en journalisme découvre une série de nécrologies qui révèlent une histoire d’amour, d’amitié et de trahison vécue à l’été 1958.”. Sans aucun doute, un film qui a une construction attrayante des personnages et qui donne beaucoup à dire malgré le fait que le temps a passé depuis sa sortie.

A tel point que, pour les fans de drames, de romans ou de productions d’époque, L’été que nous vivons C’est la bande parfaite. D’une durée de 2 heures, il est l’un des plus visionnés de la plateforme et a tout pour continuer à grandir. Une histoire d’amour impossible qui mêle l’histoire espagnole originale à la fiction et aux performances brillantes de Blanca Suárez et Javier Rey, associées à Pablo Molinero, forment un trio incomparable devant la caméra.

