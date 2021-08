Que regarder avant de partir en vacances à Disney World à Epcot

Nous voilà. La troisième partie de nos trois parties examine tous les films et émissions de télévision que vous voudrez regarder avant de partir en vacances à Disney. Comme nous n’avons pas voyagé à Hollywood Studios, je n’ai malheureusement pas de lien ni de liste pour l’accompagner, mais si vous n’avez pas lu sur Magic Kingdom et Animal Kingdom, vous pouvez consulter ces listes de films ici : Magic Kingdom et Règne animal.

Nous sommes donc finalement arrivés à Epcot. Avec l’expérience culturelle des pavillons internationaux World Showcase, des jardins fleuris, de la nourriture et des boissons, et les attractions axées sur l’invention et la culture par opposition à l’ambiance plus classique des films Disney, il peut être difficile de savoir quoi vérifier avant de partir en voyage . Ne t’inquiète pas. Mis à part les films évidents pour accompagner leurs homologues d’attractions thématiques, voici quelques joyaux à regarder pour vous mettre dans la bonne humeur Disney.

Trouver Nemo

Une charmante petite balade appelée Les mers avec Nemo et ses amissuit l’intrigue principale du film. Montez dans une coquille de palourde et parcourez les environnements sous-marins présentés dans Trouver Nemo. Vous verrez Bruce au naufrage, Crush le long des courants marins profonds, avec M. Ray et le banc de poissons alors qu’ils se lancent tous pour vous aider, vous et Marlin, à trouver Nemo. Le film est un must, car vous serez directement « dans » l’eau avec tous les personnages et lieux du film, le tout pour terminer par une sortie dans un véritable aquarium plein. Prenez votre temps et profitez-en.

Flubber

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une corrélation directe avec le trajet, Flubberdevrait vous mettre dans l’ambiance d’un peu de science et d’invention, car vous ne voudrez sûrement pas manquer le classique Voyagez dans l’imagination avec Figment. Ce petit tour/tour amusant à travers l’Imagination Institute a quelques références directes à Flubberet le professeur Brainard de feu Robin Williams si vous les cherchez. En dehors de cela, c’est juste une attraction amusante qui dérange un peu vos sens et montre une science et une créativité amusantes.

Les Trois Caballeros

Faites un tour à travers le Mexique avec vos guides touristiques très (non) professionnels et sérieusement loufoques et fantaisistes, le Trois Caballeros. Montez à bord de votre bateau confortable, Jose Carioca et Panchito vous mènent dans une recherche effrénée pour localiser leur copain disparu Donald Duck dans le Gran Fiesta Tour avec Les Trois Caballeros. Amusez-vous avec quelques chansons et danses, car Donald ne semble même pas savoir qu’il a disparu et ses amis le recherchent. Je suppose que vous devrez faire le tour pour savoir comment cela se termine!

Congelé

Tout d’abord, l’intégralité du pavillon de la Norvège dans la section World Showcase du parc n’est qu’un clin d’œil à la Congelé cinéma. Disney traite pleinement sa vache à lait ici, et ce n’est pas grave. Toute la région de la Norvège est un régal pour les yeux, on dirait qu’elle a été cueillie dès le film, des toits couverts de mousse sur des bâtiments d’aspect rustique et tout. Pour célébrer la fin de l’hiver éternel lorsque la reine Elsa a sauvé la princesse Anna, la reine a décidé d’avoir un jour de neige en été. Montez à bord d’un vieux bateau de style norvégien et rejoignez tous vos personnages préférés lors d’une visite hivernale d’Arendelle. Préparez-vous à « laisser tomber » avec Elsa alors qu’elle crée un château de glace, ou peut-être voudrez-vous « construire un bonhomme de neige » avec Olaf et Sven. Imprégnez-vous de ces moments, avec quelques autres friandises visuelles en cours de route.

Ratatouille

Bien qu’il n’ouvre pas avant l’automne 2021, Disney a agrandi l’ensemble du pavillon France pour inclure une section qui comportera une attraction appelée Remy’s Ratatouille Aventure. On ne sait pas exactement quelle histoire le manège racontera, mais il y a aussi fort à parier que regarder le film vous donnera envie de profiter de la balade immersive, surtout si vous prévoyez de vous rendre à Disney pendant les vacances d’hiver ou de printemps. .

Moana

Prévu pour débuter en 2022, Moana: Journey of Water} sonne comme une sorte de labyrinthe ou de visite où les visiteurs du parc interagiront avec la magie colorée et vibrante de l’eau vive, un concept visuel et interactif tiré du film. Si vous prévoyez d’aller à Disney l’année prochaine, vérifiez si cette attraction est ouverte. Si oui, mon pari serait que donner Moana une montre vaudra bien votre temps.

Et c’est un enveloppement ! Bien qu’Epcot ne semble pas nécessairement être l’immersion classique et se sentir nécessaire pour nourrir votre appétit Disney intérieur, il a sûrement assez de nourriture et de boisson pour nourrir toutes les autres envies que vous avez. Même s’il vous manque la sensation de Disney, ne dormez pas dans cette incroyable expérience de parc et ne sautez certainement pas les films ci-dessus pour vous aider à vous mettre dans l’ambiance.

J’espère que vous avez apprécié ma liste en trois parties de choses à regarder avant de vous rendre dans tous les parcs Disney. La première chance que j’ai, je vais certainement me diriger vers les studios d’Hollywood. Peut-être que je vais essayer de regarder certaines choses AVANT d’y aller cette fois. Bon visionnage aux amoureux de Disney !

