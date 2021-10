Que regarder aujourd’hui sur Netflix et HBO Max: premières du jeudi

En fin de week-end, le jeudi 21 octobre est une journée d’infos pour tous les goûts sur les plateformes de streaming. Tu savais que « be-bop cow-boy« Atteinte Netflix?

PLUS D’INFORMATIONS: Dernières actualités sur les films et séries Netflix

QUE VOIR AUJOURD’HUI SUR NETFLIX ?

1. Cowboy Bebop

« Une équipe éclectique composée d’un ancien tueur à gages, d’un ancien flic, d’un escroc, d’un petit hacker et d’un chien de laboratoire parcourt l’espace à la recherche de récompenses”. En prélude à la première du live action, prévue le 19 novembre, Netflix a acquis les droits de distribution de l’anime qui a marqué une génération et qui promet de réitérer l’exploit avec un nouveau public. L’esprit Locomotion perdure.

2. Initiés

« Douze personnes pensent être en finale pour participer à une émission de téléréalité. En fait, ils les ont filmés en cachette tout le temps, avec cent mille euros en jeu.”. La première émission de télé-réalité espagnole de Netflix il a Najwa Nimri à la barre et un groupe de personnes sur le point de regretter ce qu’ils ont dit et fait alors qu’ils pensaient que personne n’était là. Promesses.

3. Sexe, amour et labo Goop

« Dans cette émission de téléréalité, un groupe de couples audacieux part à la recherche d’une plus grande intimité et d’un sexe plus agréable dirigé par Gwyneth Paltrow et une équipe d’experts”. Cours de sexe promus par la même lauréate d’un Oscar de sa société controversée, Goop. Découverte de soi, acceptation et beaucoup d’amour. C’est la recette.

4. La vie est un bug, avec Julien Bam

« Julien Bam, le célèbre influenceur des réseaux sociaux, et son partenaire Joon Kim font de leur mieux pour retourner dans leur monde après être tombés dans une dimension parallèle”. Il n’y a pas grand chose à dire. Julien Bam se lance dans cette curieuse aventure d’une saison qui sonne mieux en allemand.

5. Komi-san ne peut pas communiquer

« Dans une école remplie de personnalités uniques, Tadano aide la timide et introvertie Komi à atteindre son objectif personnel : se lier d’amitié avec 100 personnes”. Est-il difficile de se faire des amis ? Ce nouvel anime de Netflix pousser cette préoccupation à l’extrême. Plaisir garanti.

6. Pile ou pile : un documentaire ONE OK ROCK

« Dans une année 2020 sans récitals live, les membres de ONE OK ROCK travaillent pendant des mois pour concocter un concert virtuel à la hauteur de leurs performances habituelles”. Quand un groupe se propose de rattraper le temps perdu, rien ne peut l’arrêter. C’est la leçon de ce documentaire.

7. Tut Tut Cory Cars – Saison 6

« Bip Bip! Cours Cours! Attachez votre ceinture et rejoignez les aventures amusantes de l’adorable poussette Cory Bölidos sur les routes d’Autovilla”. Avec six saisons à la traîne, le succès de cette série pour enfants ne fait aucun doute.

QUE VOIR AUJOURD’HUI SUR HBO MAX ?

1. El Gran Pastelero – Bake Off: Celebrity Mexique

Le format de pâtisserie le plus célèbre au monde débarque au Mexique, avec Angélica Vale aux manettes et 12 célébrités prêtes à prouver qu’elles peuvent relever le défi. Qui sont les concurrents ? Parmi celles-ci, Yuri, Lorena Herrera, Kenia Os et Sandra Itzel.

2. Jeune justice – Saison 4

« Les super-héros adolescents de DC grandissent dans un monde animé de super-pouvoirs, de super-vilains et de super-secrets. L’équipe fait face à son plus grand défi”. Deux chapitres ont été avancés sur le DC FanDome. Le reste, incontournable pour un fan de DC Comics.