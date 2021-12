Que prépare actuellement l’entraîneur de Rick Macci, Venus et Serena Williams ?

Dans les années 90 Rick Macci Il était l’entraîneur recherché par ceux qui étaient sur le point de faire le saut vers le professionnalisme. Sœurs Venus et Serena Williams ils ont atteint leur circuit d’entraînement grâce à la persévérance de leur père, Richard Williams, qui à aucun moment n’a cessé de croire en ses deux filles et au plan qu’il avait conçu pour qu’elles deviennent toutes les deux des joueuses de tennis professionnelles. Le temps lui a donné raison : les soeurs williams ils sont devenus les joueurs de tennis les plus importants de l’histoire du sport.

A) Oui, Macci se est devenu l’une des figures centrales du voyage qu’ils ont fait les soeurs williams pour atteindre le sommet du sport. Il était le dernier entraîneur qu’ils avaient avant de devenir pro, alors qu’ils n’avaient que 14 ans. Vénus l’a fait en 1994, et Serena un an plus tard. Pendant tout ce temps, ils se sont entraînés avec Macci, qui a dit Écuyer qui à cette époque étaient Richard Williams et le « contre le monde » et que les deux filles se sentaient « famille » pour lui.

le roi richard le chiffre de Rick Macci, qui a été dépeint dans le film d’une manière époustouflante par Jon Bernthal. L’acteur connu pour ses pas par Le punisseur et Les morts qui marchent a fait un excellent travail en équilibrant à la fois le drame et le stress de faire face à la folie de Richard Williams, comme les séquences humoristiques reflétées dans chaque moment de frustration vécu par l’entêtement du père des joueurs de tennis.

Près de 30 ans après avoir formé les soeurs williams, Macci poursuit son héritage dans le monde du tennis. Des chiffres comme Andy Roddick et Maria Sharapova, et a été décoré de l’une des réalisations les plus importantes dans le monde du tennis en Amérique du Nord : En 2017, il a été intronisé au Temple de la renommée de l’Association de tennis professionnel des États-Unis (USPTA pour son acronyme en anglais), étant le plus jeune à y parvenir.

La routine de Rick Macci

Loin de te reposer sur tes lauriers, Macci Il poursuit toujours une routine de travail que tout le monde ne pourrait pas suivre. Comme le révèle l’interview de Écuyer, il se lève chaque jour à 3h30 précises du matin pour aller courir sur près d’un kilomètre, avant d’entrer sur le court de tennis. Une fois sur le terrain de jeu, à 6 heures du matin, il passe 10 heures par jour à entraîner ses potentielles stars, sept jours sur sept. « Je l’ai fait pendant les 25 dernières années », a-t-il assuré au susdit média.

