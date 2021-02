Que pensent les fans de Snyder Cut du nouveau look Joker de Jared Leto?

Hier, le réalisateur Zack Snyder a finalement révélé à quoi ressemblerait sa vision radicalement différente du Joker lorsqu’il apparaîtra dans le prochain La coupe Snyder. Représenté une fois de plus par Suicide Squad Jared Leto, le Joker de Snyder a reçu un look « fatigué de la route », abandonnant les tatouages ​​infâmes et ressemblant beaucoup plus à Le corbeau plutôt que le prince clown du crime. Comme c’est souvent le cas, les fans ont des idées et se sont tournés vers les réseaux sociaux pour les exprimer de la manière la plus apaisante possible.

SNYDER A DÉMONTRÉ LES TATOUAGES! JOKER a vraiment l’air cool !!! ZACK SNYDER A MES ENFANTS pic.twitter.com/si7ljdP3KH – Bork of the Galaxy Vol. 2 (@ bork_21) 9 février 2021

La réponse au nouveau look gras du Joker a été largement positive, de nombreux fans étant maintenant encore plus excités pour la sortie imminente de Justice League de Zack Snyder.

mise en page joker car il a l’air bien. #NewProfilePicpic.twitter.com/ybuoJUKADt – barre quinn (@_tilller_) 9 février 2021

Beaucoup sont simplement heureux de voir le personnage se débarrasser du visage méprisé de Suicide Squad. La prise initiale Jared Leto avait sur le personnage, qui est apparu dans le réalisateur David Ayer Suicide Squad, a fait l’objet de nombreuses critiques en 2016 grâce à ses dents en argent et à son assortiment de tatouages, le pire étant le mot « endommagé » griffonné sur son front. Franchement, tout le reste serait meilleur en comparaison.

Ça a l’air beaucoup mieux que le Joker dans Suicide Squad https://t.co/TIuYElDXzc – MxLg_Eli (@ElijahMalikG) 9 février 2021

« Eh bien, c’était une agréable surprise! Il n’y a aucun semblant du Joker de Jared Leto de Suicide Squad. Les niveaux de battage médiatique pour le #SnyderCut sont à travers le toit! » dit un fan. Tandis qu’un autre, qui est presque assez seul à aimer le Suicide Squad regarde, je ne peux pas non plus attendre cette nouvelle Coupe Snyder version; « J’ai adoré le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad et ici il a l’air effrayant pour le Snyder Cut! »

Bien sûr, tout n’est pas positif, un fan pensant que le look du Joker s’aggrave de plus en plus à chaque itération.

Chaque fois qu’ils redessinent le joker et d’une manière ou d’une autre, il a l’air pire que toutes les versions précédentes https://t.co/kwTXM2DOwP – zaratustra et la masse palpitante (@zarawesome) 9 février 2021

Certains ont même comparé le look fatigué de la route à celui de la représentation oscarisée par Heath Ledger du supervillain de DC dans le séminal de 2008. Le Chevalier Noir.

ILS TENTENT DE COPIER HEATH JOKER SO BAD LMFAOOOO – DreadAngel (@OneOnlyDread) 9 février 2021

En plus des images récemment publiées, Snyder a même divulgué quelques détails sur la façon dont le Joker figurera dans La coupe Snyder, révélant que Ben Affleck’s Homme chauve-souris et Jared Leto’s Joker va enfin se retrouver face à face. « Ce qui est cool à propos de la scène, c’est que Joker parle directement à Batman de Batman », a déclaré Snyder. « C’est Joker qui analyse Batman à propos de qui il est et de ce qu’il est. C’est ce que j’ai aussi ressenti comme les fans méritaient de l’univers DC. C’est-à-dire que le Jared Leto Joker et le Ben Affleck Batman ne se sont jamais vraiment entendus. Il Cela ne me semblait pas cool que nous fassions tout le chemin à travers cette incarnation de Batman et Joker sans les voir se réunir … La scène explique pourquoi Bruce avait la carte Joker enregistrée sur son arme que vous voyez dans Batman v Superman. «

La coupe Snyder reviendra à la réalité Knightmare qui a été aperçue dans Batman V Superman: l’aube de la justice et présente une version de The Dark Knight portant un trench-coat et une arme à feu. Affronter les Parademons dans une ville détrempée qui rappelle Mad Max, Batman et son petit groupe de combattants de la liberté sont la seule chose qui se tient contre un Superman tyrannique, qui a conquis le monde sous les ordres du tout-puissant Darkseid.

Il semble que Batman ravalera sa fierté et recherchera l’aide du Joker, qui est devenu le reclus aux cheveux longs révélé dans les nouvelles images. Bien que l’on ne sache pas ce que leur interaction impliquera, il ne fait aucun doute que le Caped Crusader demandera l’avis de Joker pour mettre fin au règne de Darkseid, permettant à Leto de se faire pardonner et peut-être de jouer le genre de Joker qu’il a toujours voulu.

Comme Zack Snyder l’a promis, La coupe Snyder a récemment reçu une cote «R» pour «violence et langage», ce que Snyder lui-même avait prédit. « Voici une information que personne ne sait: le film est fou et tellement épique et est probablement classé R – c’est une chose qui, je pense, va arriver, que ce sera une version R-rated, c’est sûr », a prédit Snyder. « Nous n’avons pas entendu parler de la MPAA, mais c’est mon instinct … Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas trop content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League, et il a tendance pour dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf ne fait que pirater les gens en deux. [the rating would be due to] violence et blasphème, probablement les deux. « Sachant que nous retournons au Knightmare et que Batman sera obligé d’aller voir le Joker pour obtenir de l’aide, il n’y a pas de prix pour penser que cela est probable lorsque Bats atteint sa ceinture d’utilité et fait ressortir une bouche grossière.

La coupe Snyder devrait suivre un tracé similaire à celui de 2017 Ligue de justice, tout en apportant des changements substantiels en cours de route. Un synopsis nouvellement publié se lit; « Dans la LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) ne soit pas vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde. une menace imminente aux proportions catastrophiques.

La tâche s’avère plus difficile que Bruce ne l’imaginait, car chacune des recrues doit affronter les démons de son propre passé pour transcender ce qui les a retenus, leur permettant de se rassembler, formant finalement une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) et The Flash (Ezra Miller) sont peut-être trop tard pour sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad et Darkseid et de leurs terribles intentions . «

Justice League de Zack Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck dans Bruce Wayne / Batman, Henry Cavill dans Clark Kent / Superman, Amy Adams dans Lois Lane, Gal Gadot dans Diana Prince / Wonder Woman, Ezra Miller dans Barry Allen / The Flash, Jason Momoa dans Arthur Curry / Aquaman, Ray Fisher comme Victor Stone / Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme Hippolyta et JK Simmons comme James Gordon.

La coupe Snyder sera une extravagance de film de bande dessinée de 4 heures, donnant à Zack Snyder la chance de réaliser sa vision. La coupe Snyder La sortie est prévue sur HBO Max le 18 mars 2021, avec une nouvelle bande-annonce prévue pour la Saint-Valentin. Les images du Joker ont d’abord été publiées par Vanity Fair.

Eh bien, ce fut une agréable surprise! Il n’y a aucun semblant du Joker de Jared Leto de Suicide Squad. Niveaux de battage pour le #SnyderCut sont à travers le toit! https://t.co/HKTnEjm8b9 – André Hutchens (@ac_hutchens) 9 février 2021

J’ai adoré le Joker de Jared Leto dans Suicide Squad et ici, il a l’air effrayant comme l’enfer pour le Snyder Cut! https://t.co/A6NVjyBNeQpic.twitter.com/3fYHpLmRbl – Skyler Shuler (@SkylerShuler) 9 février 2021

Moi regardant le nouveau look de joker pic.twitter.com/QtJA2Rr0t1 – johnny (@ jray710) 9 février 2021

C’est fou comme ça fait 13 ans que Batman et Joker ont partagé une scène significative ensemble sur le film. Maintenant, les fans auront enfin Ben Affleck et Jared Leto. Le grand public sera surpris par la quantité de connaissances de DC qui ont été emballées dans la Justice League de Zack Snyder. https://t.co/i0flGPvU1I – Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) 9 février 2021

Snyder Cut Art Dept: OK patron, que pensons-nous pour le nouveau look Joker Zack: que diriez-vous si le Crow était un peintre qui vient de perdre un concours de mange de gâteau au chocolat pic.twitter.com/FZnAkdkEEV – Jake-aVision ™ (@jakedamon) 9 février 2021

Pour ceux qui se demandent pourquoi Joker est si différent dans Justice League de Zack Snyder: Ce Joker est la chronologie de Knightmare, un avenir où Darkseid tue tout le monde, gouverne la Terre avec le méchant Superman et le monde est une ruine apocalyptique. Batman a besoin de son aide pour arrêter Darkseid pic.twitter.com/MYHzUeWyi6 – Walt (@UberKryptonien) 9 février 2021

