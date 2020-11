Que pensent les fans de Harry Potter du fait que Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp en tant que Grindelwald?

Warner Bros. ne perd pas de temps à trouver Johnny Depp’s Bêtes fantastiques 3 remplacement, avec plusieurs rapports affirmant maintenant que Casino Royale et Hannibal La star Mads Mikkelsen est le premier choix de Gellert Grindelwald. Bien que les fans soient toujours mécontents de la refonte du rôle de Depp, l’annonce de l’implication potentielle de Mikkelsen semble avoir soulagé la douleur.

Mads @theofficialmads Mikkelsen remplacerait Johnny Depp en tant que Grindelwald dans le prochain @FantasticBeasts threequel. Des nouvelles absolument délicieuses. pic.twitter.com/cq0vbrSL9a – DrThurmThurm (@DrThurmThurm) 11 novembre 2020

Malgré que beaucoup veulent encore Johnny Depp être réintégré, Mikkelsen intervient alors que Grindelwald gagne beaucoup de Bêtes fantastiques Ventilateurs. Certains pensent même que Mads Mikkelsen est globalement un meilleur choix pour le personnage que Depp ne l’a jamais été, sans doute grâce à sa vaste expérience dans le jeu du méchant.

Ce n’est pas juste. J’étais tellement prêt à détester celui qui a remplacé Johnny Depp en tant que Grindelwald, mais Mads Mikkelsen est impossible à détester.

Allez au diable @Warner Brospic.twitter.com/nApW7FMan9 – Samantha 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@samanthasrants) 11 novembre 2020

Mads Mikkelsen s’est aligné pour remplacer Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3 – certainement un meilleur choix de toute façon https://t.co/ck9cQ9MqdZ – Mark Hillary (em 🏠) (@markhillary) 11 novembre 2020

En effet, grâce à son ajout présumé à Bêtes fantastiques 3, beaucoup commencent à remarquer une tendance dans les rôles de Mikkelsen. Quelques fans sont tellement amoureux de Mikkelsen qu’ils ont commencé à se demander si tous les rôles de Depp devraient lui revenir à l’avenir.

Nous allons voir Mad Mikkelsen avoir une chimie sexuelle folle avec un autre homme barbu pic.twitter.com/tOgh7KqOr7 – Walt (@UberKryptonien) 10 novembre 2020

Je pense que je voudrais regarder beaucoup plus de films si tous les rôles de Johnny Depp étaient donnés à Mads Mikkelsen pic.twitter.com/NzGFrhODt9 – Jam Norman (@JammyNorman) 11 novembre 2020

Bien sûr, avec la situation dans les coulisses étant si volatile, tout le monde n’est pas satisfait du remplacement de Depp par Mikkelsen, certains espérant que les rapports s’avéreraient faux. Mikkelsen est sans doute un casting parfait pour le rôle de Grindelwald, et bien que la majorité soit satisfaite du choix, en général, il y a ceux qui ne pensent pas que Depp devrait être remplacé par un point.

Si ce n’est pas juste une rumeur, je perdrai tout le respect que j’ai pour Mads Mikkelsen. https://t.co/laYlEKRNkQ – 𝐉𝐚𝐧𝐚 pleure sur Grindeldore (@prince_deppx) 11 novembre 2020

Peu importe combien vous aimez Mads Mikkelsen (pas d’ombre, il est incroyable) Johnny Depp a perdu Grindelwald parce qu’il a été abusé par Amber Heard et elle a menti à ce sujet. Personne ne devrait pouvoir jouer le rôle à part lui.#JusticeForJohnnyDepppic.twitter.com/jJJbTDK5sS – POTCFan # 1 (@ moviefan86) 11 novembre 2020

Tout ne concerne pas Harry Potter Cependant, beaucoup ont été trompés en pensant que la tendance du nom de Mikkelsen signifiait une quatrième saison de la série populaire Hannibal avait été annoncé.

J’ai vu Mads Mikkelsen évoluer et j’ai pensé qu’il s’agissait de la possibilité d’Hannibal saison 4 … soupir. Je suppose que je vais continuer à regarder les mêmes 3 saisons encore et encore et encore et encore … pic.twitter.com/qTKxgiJkAO – ᴮᴱViv₇💫 🐨🐥 (@ W_ndirangu97) 11 novembre 2020

Les fans de la franchise Fantastic Beasts ont été choqués d’apprendre que Warner Bros avait demandé à Johnny Depp de quitter le rôle de méchant central Grindelwald. Depp a jusqu’à présent joué le rôle deux fois, en 2016 bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald. Jusqu’à présent, l’intention avait toujours été que Depp joue le rôle tout au long du reste des films, mais, en raison de la perte par l’acteur d’un procès en diffamation contre un tabloïd britannique qui l’avait qualifié de « batteur de femme », le studio a finalement ont décidé de se distancer de toute controverse à venir.

«À la lumière des événements récents, je voudrais faire la brève déclaration suivante», a déclaré Depp dans une déclaration sur les médias sociaux. «Premièrement, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont offert leur soutien et leur loyauté. J’ai été touché et ému par vos nombreux messages d’amour et d’inquiétude, en particulier ces derniers jours. Deuxièmement, je souhaite vous faire savoir que Warner Bros. m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas mon lutter pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies à ce moment-là. «

Bien que Depp soit parti de Bêtes fantastiques 3 n’ayant filmé qu’une seule scène, il a été révélé que l’acteur percevrait l’intégralité de son salaire de plus de 10 millions de dollars grâce à une stipulation de pay-or-play dans son contrat.

Bêtes fantastiques 3 a récemment commencé le tournage après un retard de production, ce qui explique peut-être pourquoi ils cherchent à refondre le rôle si rapidement. Le film voit le retour d’Eddie Redmayne comme Newt Scamander, Jude Law comme Dumbledore, Ezra Miller comme Credence, Alison Sudol comme Queenie Goldstein, Dan Fogler comme Jacob Kowalski et Katherine Waterston comme Tina Goldstein. Le créateur de Harry Potter, JK Rowling, écrit le scénario aux côtés de Steve Kloves, avec le réalisateur de retour David Yates à la barre. Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022.

Êtes-vous heureux que Mikkelsen prenne le relais de Depp? La nouvelle de l’implication de Mads Mikkelsen a été rapportée pour la première fois par Deadline.

ngl, mads mikkelsen dans harry potter serait assez épique … – Linus Sebastian (@TakenLucasWas) 11 novembre 2020

d’accord @wbpictures@WBHomeEnt Ecoutez-moi juste ….. Reembauchez Johnny comme Grindelwald, et jetez Mads Mikkelsen comme son acolyte diabolique. Ce serait un film à regarder 💞 #JusticeForJohnnyDepp#JohnnyDeppIsMyGrindelwald – CrAzY rAt LaDy💥WaLdMaN💥🤖☠️🎃tHe RaTtEr DeppBot (@Gwennafran) 11 novembre 2020

en tant que fan de Mads Mikkelsen depuis des années, je suis d’accord. les problèmes ici sont bien plus importants que celui de savoir qui joue le personnage dans un film. c’est WB qui se range du côté d’un agresseur et congédie sa victime, et essaie de manipuler les gens pour qu’ils oublient le vrai problème. – Beb aime Loki (@hometoharryx) 11 novembre 2020

Je serai ravi de regarder Mads Mikkelsen jouer dans n’importe quel film buuuuuut si nous parlons vraiment de Grindelwald et du monde maudit de « la bête fantastique et où les trouver » Je pense que je vais passer … Mais je le regarderai avec plaisir Hannibal saison 4, tu m’as entendu @netflix? pic.twitter.com/F7lqDf3B2D – Erica🍀 (@TheFoxwithHAT) 11 novembre 2020

Nous ne voulons pas de Mads Mikkelsen comme Grindelwald, nous voulons Mads Mikkelsen comme Hannibal #SaveHannibal@netflixpic.twitter.com/JBiDF1vAB9 – Nis 🦌 (@ironandsilver_) 11 novembre 2020

Sujets: Fantastic Beasts 3, Fantastic Beasts, Harry Potter