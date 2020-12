Que pense Viggo Mortensen de l’émission télévisée Le Seigneur des anneaux d’Amazon?

Peu d’adaptations de films parviennent à atteindre les sommets de l’acclamation critique et commerciale à la mesure de Peter Jackson Les seigneurs des anneaux films basés sur les romans fantastiques emblématiques de JRR Tolkien. Maintenant, Amazon se prépare à suivre ce formidable héritage avec une prochaine émission télévisée Le Seigneur des Anneaux. Dans une interview avec NME, l’acteur Viggo Mortensen, qui a joué le rôle d’Aragorn dans les films de Jackson, a exprimé son soutien à ce qu’Amazon essaie d’accomplir.

« [Am I worried that] ils essaieraient d’être comme Game Of Thrones et auraient un certain niveau de violence arbitraire et des trucs comme ça? Je ne sais pas. Je sais que c’est JA Bayona, qui est un réalisateur espagnol très talentueux. Ils le font en Nouvelle-Zélande, alors j’imagine qu’ils bénéficieraient des conseils de Peter Jackson et peut-être de certains membres d’équipage. Je pense qu’ils ont toutes les chances de le faire correctement. Ils ont un bon exemple à suivre. «

Viggo Mortensen était célèbre pour son rôle d’Aragorn tout en faisant Le Seigneur des Anneaux, allant à fond dans sa préparation en dormant et en travaillant dans le costume de ranger d’Aragorn, et en marchant pendant des jours à travers les bois pour se rendre aux lieux de tournage en plein Aragorn se lève, y compris son épée, juste pour avoir un vrai avant-goût de ce style de vie de ranger. Le fan de Skating Polly a également noué un lien intense avec les chevaux utilisés dans les films, en achetant ensuite trois d’entre eux.

« [The horses] étaient en vente une fois les films terminés. Il y avait les deux que j’avais montés – une châtaigne et ensuite la grande baie qu’Aragorn monte – mais j’ai aussi acheté le cheval blanc qu’Arwen monte dans The Fellowship Of The Ring lorsqu’elle est poursuivie à travers la forêt par les Black Riders. La personne qui a fait cette partie spectaculaire de l’équitation était une cascadeuse avec qui j’ai fini par devenir amie. Je savais à quel point elle aimait ce cheval, alors je l’ai acheté pour elle. Celui-là est toujours là, mais les deux autres sont décédés. Ils avaient déjà un certain âge lorsque nous tournions et cela fait 20 ans maintenant. «

Alors que deux décennies se sont écoulées depuis la création de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, les films ont réussi à résister à l’épreuve du temps. Les fans continuent de se pencher sur le monde de Tolkien que Jackson a si spectaculairement donné vie sur grand écran. Mais il semble qu’il y ait une scène particulière dont Mortensen est fan, que personne n’a jamais vue.

« Il y a eu une scène que nous avons tournée comme une sorte de flashback de mémoire. C’était des jours de cour où il a rencontré Arwen pour la première fois – et nous l’avons tournée juste avant de faire une pause, donc j’étais rasée de près et jolie. Ils ‘ J’avais essayé de me faire paraître aussi jeune que possible. J’avais des cheveux différents et j’étais habillé comme un elfe. C’était une scène du livre où ils marchent dans cette prairie fleurie. C’était une belle séquence mais évidemment ce n’était pas le cas. t nécessaire pour le film. Je ne l’ai jamais vu mais j’ai aimé tourner cette scène. Ce serait bien de le voir en fait, ce n’est pas non plus dans les éditions étendues. «

Ces citations sont apparues pour la première fois chez NME.

