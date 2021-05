Que pense Phoebe Dynevor du départ de Régé-Jean Page de Bridgerton?

CYRILLUS Body col en tissu Liberty bébé - Coton Bio rose pâle / col liberty phoebe taille: 12M

Très chic, ce body avec son col pierrot en tissu Liberty. Pour le bien-être de bébé, notre body est en coton biologique. LIBERTY FABRICS. Des motifs exclusifs que nous choisissons dans les collections de tissu Liberty, marque déposée, dont les dessins sont pensés dans les bureaux de la marque à Londres. Un tissu en Liberty, c'est l'assurance d'un dessin raffiné, exclusif et d'une excellente tenue. Cet imprimé Liberty fait partie d'un programme exclusif Cyrillus pour de beaux coordonnés chics et raffinés. DÉTAILS Col pierrot en tissu Liberty. Manches longues. Ouverture pressionnée au dos et à l'entrejambe pour un habillage facilité. MATIÈRECol en tissu Liberty 100% coton. Corps en jersey 100% coton biologique. Cyrillus s'engage... Nous avons choisi pour ce modèle du coton biologique, plus respectueux de la planète, le coton bio est produit de manière plus naturelle, sans pesticides, ni engrais chimique. Sans OGM, sa culture nécessite beaucoup moins d'eau que le coton conventionnel. Sa fibre est aussi anallergique et plus douce pour nous.