Que pense Pedro Pascal du nouveau surnom de Din Djarin dans The Mandalorian?

Pedro Pascal a révélé ses réflexions sur le nouveau surnom de Din Djarin de The Mandalorian saison 2. Le comédien Bill Burr a repris son personnage de Migs Mayfeld pour le chapitre 15, où il a donné à Mando un nouveau surnom. Pascal explique également ce que c’est que de travailler avec le casque à tout moment. Saison 2 du hit Guerres des étoiles La série live-action Disney + s’achèvera cette semaine, la saison 3 devant être diffusée le jour de Noël 2021. SPOILERS pour The Mandalorian saison 2 ci-dessous, alors lisez à vos risques et périls.

Migs Mayfeld et Din Djarin doivent s’introduire dans une base impériale dans The Mandalorian Chapter 15. Afin d’infiltrer la base, ils doivent échanger leurs uniformes avec des officiers impériaux, ce qui signifie que Djarin doit enlever son armure Mandalorian. Notre héros est clairement mal à l’aise dans son nouveau costume, mais il ne reculera devant rien pour récupérer Grogu de Moff Gideon. Cela est prouvé lorsque Djarin enlève son casque impérial pour effectuer un scan facial.

Avec son casque enlevé, Din Djarin a presque des ennuis, c’est alors que Migs Mayfeld vient sauver la situation, surnommant Mando «Brown Eyes». Pedro Pascal approuve définitivement ce nouveau surnom. « Brown Eyes, mec. J’adore ça », a-t-il déclaré lorsqu’un intervieweur lui a récemment posé des questions sur The Mandalorian Chapitre 15. Pascal n’a pas parlé de l’origine du surnom, mais il semble que cela pourrait être une blague récurrente à un moment donné, maintenant que Migs Mayfeld est l’une des rares personnes à avoir vu le héros sans son casque.

Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était en général de porter le casque de Mando tout le temps, Pedro Pascal dit: « Vous ne pouvez pas voir grand-chose à travers ce casque. Il est teinté et votre haleine l’embrouille assez rapidement. » Cela étant dit, l’acteur assume beaucoup plus de rôle cette fois-ci. «Mais tout ce que je peux regarder à travers cette lentille est quelque chose, que ce soit Amy Sedaris dans cette perruque et la fourmi avec laquelle elle joue aux cartes, et bien sûr, The Child est probablement l’un des meilleurs partenaires d’acteur que j’ai jamais eu. »

Bien que porter le costume de Mando puisse être difficile, Pedro Pascal semble y être habitué maintenant, après s’être assis pendant beaucoup de saison 1. La saison 2 a pu continuer à s’améliorer, laissant Guerres des étoiles les fans se demandent ce qui va se passer cette semaine à la fin de la saison. Il y a beaucoup de spéculations qui circulent, mais rien n’a été officiellement confirmé pour le moment. Il semble que beaucoup de fans s’attendent à ce qu’un cliffhanger garde tout le monde sur ses gardes. Vous pouvez consulter l’interview de Pedro Pascal ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Jake’s Takes.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming