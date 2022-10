Que pense Maya Hawke des applications de rencontres ?

in

Hollywood

l’étoile de choses étranges partagé un moment amusant avec sa camarade de classe VengeanceCamille Mendes.

©IMDBMaya Hawke.

Dans le cadre de la promotion de son dernier film, Vengeancequi a atteint Netflix Il y a quelques semaines, maya faucon Oui Camila Méndez ils donnaient des notes dans certains médias. Comme c’est souvent le cas, certains sont plus axés sur l’information journalistique et d’autres consacrent davantage à la réalisation de moments amusants avec les vedettes du film de production en service. En ce sens, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke a donné une note qui relève de ce dernier groupe.

Maya Hawke et Camila Mendes ils ont été inventés pour effectuer le test du détecteur de mensonges qu’il effectue récemment Salon de la vanité. Il y a quelques mois, Pierre Pascal a été invité à répondre au quiz qui a donné des réponses très amusantes, notamment en ce qui concerne son utilisation de ses réseaux sociaux. Vous pouvez voir le meilleur de cette interview dans l’article qui se trouve dans ce lien.

Dans le cas des protagonistes de se vengerle défi était de parler de rencontres et de la façon dont les actrices de ce film s’entendaient Netflix avec le monde des rencontres. Le premier à répondre fut Camila Méndezqu’au moment où c’était au tour de maya faucon Il n’a pas raté le moment et a cherché à s’amuser au prix de faire la star de choses étranges. Oui, la plupart du temps, maya faucon c’est très bien sorti.

Comme il l’a reconnu dans l’interview, maya faucon utilisé certaines applications de rencontres dans le passé. Bien qu’il n’ait pas dit lesquels il utilisait, il a laissé entendre qu’il s’agissait d’une application dans laquelle il n’y avait que des personnes liées à l’industrie pour pouvoir faire un match. Alors, Camila Méndez Il a demandé faucon quelle application recommanderiez-vous pour la datation, à laquelle l »actrice de choses étranges a répondu : « Aucun. J’ai dit que je n’utilisais pas les rencontres parce que je n’avais jamais rencontré quelqu’un que j’aimais sur une application de rencontres. ».

+ De quoi parle Revenge

Comme nous l’avons dit, le test du détecteur de mensonges qu’ils ont subi Maya Hawke et Camila Mendes cela faisait partie d’un circuit de notes qu’ils donnaient pour promouvoir se venger. Au cas où vous n’auriez pas vu ce film Netflixnous vous disons que c’est une production qui a été lancée en septembre de cette année axée sur Drea et Eleanor. Alors que la première veut se venger de son petit ami pour avoir divulgué une vidéo intime, la seconde est persécutée à cause d’une rumeur la concernant. En croisant leurs chemins, ils décideront de s’entraider.

