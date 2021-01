Que pense le PDG de Marvel, Kevin Feige, de WandaVision et de l’avenir du MCU?

Au début de la nouvelle série Marvel WandaVision au 15 janvier sur Disney + en prélude à la phase 4 du Univers cinématographique Marvel Le patron et cerveau de Marvel, Kevin Feige, prend la parole et parle dans une interview de la première série MCU et de l’impact que la nouvelle série aura sur les prochains films MCU dans les salles.

Après l’achèvement de la Saga Infinity Les films et séries nouvellement annoncés forment un nouveau chapitre dans la franchise la plus réussie de l’histoire du cinéma. Les 23 films du MCU à eux seuls ont rapporté plus de 22 milliards de dollars américains au box-office. Et alors maintenant, la question légitime se pose, comment la série à venir sera Disney + Intégrez toute la franchise, qui complétera les films MCU à l’avenir et élargira les histoires sur les nombreux super-héros.

WandaVision et Black Widow

Kevin Feige est optimiste quant à l’avenir du MCU et en est enthousiasmé beaucoup de nouveaux personnages et histoiresqui enrichira bientôt le MCU. Espérons que bientôt cela se poursuivra également dans les cinémas, par exemple avec Veuve noire, qui a dû être reportée à cette année en raison de la crise Corona.

« C’est notre travail en tant que conteurs d’histoires de raconter des histoires intéressantes et variées basées sur 80 ans d’histoires incroyables dans Marvel Comics qui peuvent ouvrir tous les genres. »

WandaVision forme un au début de la phase 4 aperçu spécial et inhabituel dans le monde des super-héros. Les bandes-annonces présentées jusqu’à présent promettent une série comique qui, selon Feige, se développera en un film d’action:

« En tant que sitcom, WandaVision est complètement unique et très différent de tout ce que nous avons fait auparavant. »

De plus, la série ne fait pas que sonner la cloche Début d’une nouvelle ère dans le MCU un, aussi, il y a un lien direct aussi Capitaine Marvel et Docteur Strange avec un Univers multi-versets.

le réactions initiales des critiques sont déjà enthousiasmés par le type de série complètement différent du MCU:

#WandaVision est magique et hystérique. Je suis sûr que cela finira par y arriver, mais ce n’est pas non plus de Marvel ™. – Jill Pantozzi (@JillPantozzi) 9 janvier 2021

Black Panther 2 sans Chadwick Boseman

De plus, le patron de Marvel parlait également de l’avenir de Panthère noire a demandé. Après le succès retentissant du premier film, qui lui a valu trois Oscars, il était clair dès le début qu’il y aurait une suite. Après la mort surprenante de l’acteur principal Chadwick Boseman En tant que héros du titre et roi T’Challa de Wakanda, la question se pose maintenant naturellement de savoir comment le super-héros Panthère noire 2 ressemblera?

« Nous n’aurons pas CGI Chadwick et nous ne re-castons pas T’Challa! »

Et plus loin: «Les bandes dessinées et le premier film parlent du monde de Wakanda. Wakanda est un endroit à explorer davantage avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours et au départ l’objectif principal de l’histoire suivante. «

Luke Cage et Jessica Jones dans le MCU?

Après la série Marvel sur Netflix Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones terminé tôt, les fans se sont vite demandé s’il y aurait des retrouvailles avec les personnages populaires en ce qui concerne le développement du MCU, y compris dans la série sur Disney +.

Kevin Feige a maintenant été approché à nouveau sur le sujet et il a confirmé que lui et son équipe déjà Prévoit de revoir Luke Cage et Jessica Jones forgez hors du DefendersVerse. Mais il n’y a toujours pas de détails concrets.

Une réunion n’aura probablement pas lieu très rapidement, car les plans des phases 4 et 5 du MCU s’étendent jusqu’en 2024 avec dix séries et autant de films.